Гематолог Ким рассказала о фатальных последствиях постковидного синдрома

Коронавирус — смертельно опасная болезнь. Но не только потому, что его возбудитель способен поражать легкие в таком объеме, что не спасет даже аппарат ИВЛ. К сожалению, после COVID-19 увеличиваются риски образования тромбов — жизнь человека может оборваться в любую секунду. С таким заявлением выступила врач-гематолог высшей категории Диана Ким.

По словам эксперта, «отголоски» перенесенного коронавируса могут ощущаться бесконечно долго. Даже у молодых людей. Именно поэтому так важно следить за качеством крови, проверять ее на густоту и свертываемость. Если тромбы образуются в сосудах головного мозга — смерть практически неминуема.

«У меня были молодые пациенты, которые перенесли инфекцию в легкой форме, но через три месяца у них был тромбоз. В частности, у одного случился инсульт», — поделилась Ким с радио Sputnik.

Гематолог отметила, что, к счастью, существует масса лекарств, способных предотвратить наступление тяжелого состояния, — антикоагулянты. Однако принимать самостоятельно их нельзя. Важно, чтобы лекарство назначил специалист на основании результатов анализов пациента.

«Считается, что после перенесенной инфекции следует продолжать три месяца антикоагулянтную терапию. Это профилактирует образование тромбов. Однако эти препараты не совсем безобидные», — еще раз подчеркнула Диана Ким.

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