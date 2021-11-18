Стала известная точная причина смерти больной COVID-19 Кристины Асмаловской

Причиной смерти звезды шоу «Танцы со звездами» и ведущей детской программы «АБВГДейка» Кристины Асмаловской стали не последствия COVID-19, а декомпенсированный цирроз печени. 5-tv.ru выяснил, что заболевание у женщины возникло на фоне злоупотребления алкоголем. А коронавирус лишь усугубил и так неважное здоровье актрисы.

Подруга Асмаловской рассказала, что та выпивала из-за затяжной депрессии.

«Я пыталась ее поддержать, но без толку. Тяжело все это вспоминать. Она не понимала, как идти вперед, чем заниматься. У нее не было достаточно работы, она часто была дома. Но у Кристины были мечты, она хотела стать преподавателем в своей частной школе. Правда, у нее не получилось реализовать эту историю», — вспомнила подруга Екатерина в интервью «МК».

Незадолго до смерти Асмаловская заболела инфекционным заболеванием, попала в больницу, где, судя по всему, подхватила коронавирус. Последний день своей жизни она провела в реанимации.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что звезде сериала «Склифосовский» Ирине Сенотовой, ныне находящейся в больнице, к диагнозам пневмония и почечная недостаточность добавилось еще одно заболевание.