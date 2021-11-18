По факту жесткого задержания школьницы в Петербурге возбуждено уголовное дело

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Алиса Маркова
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Пятеро полицейских скрутили девочку после того, как она перешла дорогу в неположенном месте, и попытались затолкать в машину.

По факту жесткого задержания школьницы в Петербурге возбуждено уголовное дело

Фото: globallookpress.com / Zamir Usmanov

По факту жесткого задержания школьницы в Петербурге возбуждено уголовное дело. Об этом говорится в сообщении на официальном сайте Следственного комитета РФ по Петербургу.

«Была незамедлительно организована доследственная проверка, по результатам которой, следственными органами СК России по Санкт-Петербургу возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 286 УК РФ «Превышение должностных полномочий». В рамках уголовного дела будут установлены все обстоятельства происшедшего, а также дана юридическая оценка действиям сотрудников полиции, — говорится в сообщении ведомства.

Ранее 5-tv.ru сообщал о том, что 18 ноября в Калининском районе Петербурга произошло жесткое задержание 14 летней школьницы, которая предположительно перешла дорогу в неположенном месте. Ее скрутили сразу пятеро полицейских. Они силой заталкивали ребенка в машину на глазах возмущенных прохожих.

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В отделение девочка все же приехала, но уже с отцом. После беседы ее отпустили. В травмпункте у школьницы зафиксировали ушибы обоих предплечий. Родители обратились в прокуратуру города. К делу также подключилась детский омбудсмен Петербурга. В МВД необходимость задержания объяснили тем, что девочка грубо нарушила ПДД и оказала активное сопротивление сотрудникам.

В настоящий момент расследование уголовного дела находится на особом контроле руководства ГСУ СК России по Санкт-Петербургу.

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