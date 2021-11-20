🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 20 ноября, для всех знаков зодиака

Ежедневный гороскоп на 5-tv.ru: сегодня, 20 ноября, когда убывающая Луна находится в знаке Близнецов, представители многих знаков зодиака ощутят повышение уровня импульсивности — это будет последствием недавнего полнолуния. Это благоприятно скажется на делах, которые требуют мгновенной реакции, однако велик риск совершения необдуманных поступков и не совсем адекватной реакции. Старайтесь держать себя и свои эмоции в узде.

♈ Овен

Хватит кормить свои страхи, Овны! Прекратите давать своим прошлым неудачам силу, которая не позволяет вам двигаться вперед. Учитывая, что вы вышли на новый уровень жизни, почему вы думаете, что ничего не изменилось? Сегодня звезды рекомендуют вам принять себя, и свое мужество, и свои уязвимости. Не позволяйте прошлым неудачам взять над вами верх.

Космический совет: разрешите себе жить без оглядки на прошлые ошибки.

♉ Телец

Тельцы, корень зла кроется в прошлом, от которого нужно избавиться. Вы проецируете старые проблемы на свое будущее. Не позволяйте страхам стать причиной неудач. В сфере любви вас ждет некоторые подвижки. Вселенная хочет, чтобы вы устроили сюрприз своему любимому человеку или позвали на свидание того, кто вам давно нравится.

Космический совет: избавьтесь от скелетов прошлого.

♊ Близнецы

Надежда и исцеление души — это то, что звезды обещают сегодня Близнецам. Посмотрите на свою реальность со стороны и поймите «причину свыше», по которой все произошло именно так. Это ключ к внутренней трансформации. Кроме того, сегодняшний день прямо-таки кричит вам о любви и романтике. И еще одно важное предупреждение от звезд: старый любовник может вернуться в совершенно новом виде.

Космический совет: посмотрите на происходящее со стороны.

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♋ Рак

Есть действенный способ упустить счастье! Нужно всего лишь постоянно повторять себе, что оно временное, и что хорошие вещи можно отнять у вас в любой момент. Наши негативные мысли порой убивают всю веру в себя. Раки, вы действительно этого желаете? Вселенная хочет, чтобы вы жили в мире гармонии и любви. Не подведите ее.

Космический совет: мыслите позитивно.

♌ Лев

Отношения — это не просто совместный быт до конца жизни. Это непрерывная работа над совершенствованием себя и своего партнера, Львы. Если одному из вас тяжело — второй должен помочь ему вознестись над мутными водами отчаяния. Но так ли это в вашем случае? Убедитесь в этом, и скажите судьбе «спасибо».

Космический совет: посмотрите на свои отношения по-новому.

♍ Дева

Кому вы доверяете, Девы? Если слова этих людей не совпадают с их действиями — может, не стоит этого делать? Способность вычеркивать из своего окружения тех, кто этого не заслуживает — ключ к тому, чтобы всегда оставаться «на вершине мира». Не забывайте защищать свои интересы. Некоторые из вас могут обнаружить, что кто-то распускает слухи о вашей персоне. Помните, ваше время слишком ценно, чтобы тратить его на вовлечение в эти детские игры.

Космический совет: защищайте свои интересы и не обращайте внимания на слухи.

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♎ Весы

Какие вы, Весы, рисковые! Решать сердцем там, где нужен холодный расчет, очень опасно. Соблюдайте строгую границу между личным и профессиональным, защищайте свои интересы. Представителям знака, переживающим эмоциональную потерю, сегодня стоит дать волю грусти. Ключ к успеху сегодняшнего дня в том, чтобы дать выход подавленным эмоциям, но при этом остаться как бы в стороне от бушующего в вас горя.

Космический совет: позвольте эмоциям взять над вами верх.

♏ Скорпион

С одной стороны, вы полны энтузиазма. С другой стороны, вы позволяете неуверенности в себе мешать вам двигаться вперед. Что вам не помешает, так это вера в свои способности, Скорпионы. Начните что-то новое — только не забудьте выложить из ментального чемоданчика все, что станет лишним грузом в вашем «путешествии». Имейте в виду, что многое еще не известно о предстоящей дороге — и это лучшее, что в ней есть. Не бойтесь импровизировать и позвольте себе учиться на своих ошибках.

Космический совет: избавьтесь от неуверенности.

♐ Стрелец

Ваша священная миссия становится все более понятной для вас. Вы родились, чтобы жить великой жизнью, зачем тогда заниматься меньшим? Сегодня Стрельцы обнаружат, что шагают в больших ботинках и берут на себя большую ответственность. Следите за теми, кто и на несколько шагов отстает. Принятие для себя подхода «бизнес с сердцем» поможет вам сиять в глазах, как ваших сотрудников, так и ваших клиентов.

Космический совет: покажите миру, кто здесь король.

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♑ Козерог

Если вы не знаете, куда идете, ни одна дорога не приведет вас туда, куда вы хотите. Ясность, Козероги, ясность! Пересмотрите жизнь, которую вы хотите создать в своем воображении, и начните планировать свой путь к ней. Установление конкретных целей является ключом к облегчению движения вперед. Вы обнаружите, что навыки некоторых людей особенно остры сегодня. Используйте это в своих интересах, соединяясь с нужными людьми и создавая более сильную связь.

Космический совет: постановка конкретных целей является ключом к облегчению движения вперед.

♒ Водолей

Водолеям сегодня придется нелегко: велика вероятность, что два одинаково важных рабочих проекта будут играть с вами в перетягивание каната. Да еще и вашим близким потребуется максимум внимания. Что вам поможет, так это тонкое искусство сохранения баланса. Оставайтесь на связи с теми, кого любите, но помните, что всем все равно не угодишь.

Космический совет: постарайтесь сохранять баланс между всем, что для вас сегодня важно.

♊ Рыбы

Этот день станет ярким подтверждением того, что самосовершенствование может повлиять на жизненный уклад. Вопрос к вам, Рыбы: что вы делаете, чтобы развивать внутренний мир? Вы можете полагаться на свою интуицию? Вы разговариваете со своим внутренним «я»? Можете ли прислушаться к словам наставника? Окунитесь глубже, Рыбы. Разговор с самим собой пойдет вам на пользу.

Космический совет: загляните в свое подсознание.

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