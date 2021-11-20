Смерть остается и витает в воздухе: таролог объяснила пожар в доме Хлебниковой

Марина Хлебникова вопреки собственным заверениям об отсутствии проблем с алкоголем, страдала зависимостью от спиртного и не раз до рокового пожара уже засыпала с зажженной сигаретой в руках. Более того, сама ее квартира представляла опасность для жизни владелицы. Такое мнение озвучила таролог Марианна Абравитова.

«Разложив расклад таро, я увидела очень обширную такую картину. С одной стороны, конечно, ее алкоголизм, ее нервное состояние логически привели ее к такому финалу, потому что человек уже не отслеживал свои реакции, мог уснуть с сигаретой в пьяном виде и, конечно, как мне говорят, вот этот инцидент — он вообще не первый», — заявила эксперт.

По словам Абравитовой, в доме звезды уже случались прожженные угольком сигареты диваны, стулья и ковры, но замечалось это вовремя, меры предпринимались незамедлительно, до большого огня дело не доходило. Пожар, который произошел 18 ноября — стал логической точкой, к которой рано или поздно привела бы невнимательность Хлебниковой в состоянии опьянения. Но есть у происшествия и другая причина — эзотерического характера, полагает таролог.

«Именно в этой квартире было произведено самоубийство, как мы знаем, человека, который любил ее и к которому она очень тепло относилась. Я считаю, что этот суицид именно в ее квартире, в ее доме, очень здорово подкосил ее тогда. По-хорошему, ей бы надо было сменить место жительства», — отметила Абравитова.

5-tv.ru

Как пояснила эксперт, когда в жилище происходит самоубийство, смерть будто остается в нем и витает в воздухе. Все, кто появляется в таком месте и, тем более, находится там постоянно, рискуют собственной жизнью. Именно поэтому экстрасенсы и маги проводят разного рода «чистки». Свой дом Хлебникова должна была хотя бы освятить, чтобы минимизировать эти риски, уверена таролог.

«Сейчас очень страшная картина происходит, и, как говорят карты таро, если Марина выживет — это будет на грани какого-то чуда и волшебства. Прогноз просто трагический», — заключила эксперт.

Заслуженную артистку России Марину Хлебникову госпитализировали после страшного пожара в московской квартире по улице Ратная. У исполнительницы диагностировали ожог лица III степени, а также множественные на теле. Сейчас она находится в тяжелом состоянии, в искусственной коме. Медики подключили артистку к аппарату ИВЛ, так как продукты горения при вдыхании повредили дыхательные пути. За жизнь Хлебниковой борются врачи.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что врач не узнал Марину Хлебникову из-за ожогов на лице. По мнению медиков, артистке предстоит пересадка кожи.