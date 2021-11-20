Ковид при беременности: как себя чувствует родившая сына финалистка «Голоса» Спиридонова

О состоянии молодой мамы и первенца 5-tv.ru сообщила пиар-директор знаменитости.

Певица, финалистка первого сезона шоу «Голос» и победительница проекта перевоплощений «Точь-в-точь» Анастасия Спиридонова, подхватившая коронавирус в последние дни беременности, наконец-то справилась с болезнью. Ковид стал серьезным испытанием для 38-летней артистки и ее будущего первенца: в последнее время боровшаяся с недугом знаменитость пропала из соцсетей, что вызвало беспокойство фанатов.

Пиар-директор знаменитости Анна Исаева сообщила в интервью 5-tv.ru, что ее подопечная сейчас чувствует себя значительно лучше, а ее семья пополнилась еще одним человеком.

«Мальчик родился в семье Насти Спиридоновой и ее мужа Антона, назвали его Артемом», — рассказала Анна Исаева.

Малыш появился в звездной семье в зеркальную дату в четыре часа утра в одном из столичных роддомов, с ростом 53 сантиметра и весом 3,450.

«12.11.21. Добро пожаловать, Артем Антонович. Мы с папой тебя очень любим!» — написала в своем микроблоге Анастасия.

Instagram @nastena_spiridonova

Новоиспеченную маму и ее мужа, с которым Анастасия знакома еще со школьной скамьи и находится в браке уже три года, с долгожданным событием поздравили фанаты и коллеги по цеху.

«Ну все, ты в моем списке — „мать-героиня“, поздравляю», — прокомментировала участница шоу «Голос» Ксана Сергиенко.

О текущем состоянии Анастасии и ее наследника, появление которого на свет сопровождалось ослабленным из-за болезни состоянием роженицы, известно, что сейчас все трудности позади.

«Все хорошо, она привыкает к роли мамы. Слишком маленький ребенок. На самом деле, она смогла пережить ковид и в этом состоянии родить ребеночка», — уточнила пиар-директор.

Как ранее писал 5-tv.ru, певица Анастасия Спиридонова выразила сожаление о том, что не прошла вакцинацию от коронавируса и подвергла жизнь будущего ребенка смертельной опасности.