«Воткнешься сто пудов»: погибший друг Литвина практиковал «шашки» на дороге

Экстремальная езда в центре столицы в очередной раз закончилась трагедией.

В результате ДТП на Кутузовском проспекте погиб друг скандально известного блогера и столичного любителя экстремальной езды Михаила Литвинова, бизнесмен Саид Губденский. В сториз Instagram блогер опубликовал печальный пост, предупреди подписчиков, что исчезнет из соцсети на некоторое время.

«Пропал на неопределенный срок, произошла беда», — написал Литвинов.

Массовая авария произошла сегодня на Кутузовском проспекте в Москве. По предварительным данным, представительский BMW, за рулем которого находился Губденский, вылетел на полосу встречного движения и столкнулся в лобовую с паркетником Mercedes и Volvo.

Instagram @mikhail_litvin

В результате водитель BMW погиб на месте. Его пассажир с тяжелыми травмами был доставлен в больницу, где впоследствии скончался. Также известно о двоих пострадавших.

Пользователи сети делятся мнением, что Губденский регулярно практиковал экстремальную езду. В сториз Instagram у него множество роликов с гонками и печально известной практикой «игры в шашки», которая уже не раз приводила к подобным трагедиям на дорогах.

Своего железного коня — сверкающей серый BMW бизнесмен приобрел чуть более двух недель назад. В соцсети он любовно продемонстрировал авто подписчикам и подробно рассказал о дополнительных «фишках», которые планирует установить на ней.

Instagram @said.gubdenskiy

Судя по всему, Губденский в последнее время вовсю обкатывал красотку и нередко превышал скорость. Буквально за два часа до аварии он опубликовал в соцсети видео, на котором он «летает» на BMW наперегонки друг с другом.

Интересно, что за полгода до трагедии бизнесмен рассказывал в своем микроблоге, почему те самые «шашки» так опасны и уговаривал подписчиков так не делать.

«Не делайте шашки по городу на скорости в потоке. По-любому кто-то один маневр сделает, который ты не успеешь, не сможешь физически предвидеть. Ты воткнешься сто пудов и уничтожишь за собой еще кого-то», — здраво рассуждал бизнесмен.

Однако сам он собственным советам следовать не собирался.

Ранее 5-tv.ru рассказал, что три человека погибли при столкновении двух авто в Петербурге.