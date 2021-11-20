Вылет на встречную полосу BMW с погибшим блогером в Москве попал на видео

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Светлана Шевченко
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После столкновения блогер и бизнесмен Саид Губденский погиб на месте. Его друг скончался в больнице от полученных травм.

Фото, видео: 5-tv.ru

Первые секунды аварии с участием блогера Саида Губденского зафиксировали камеры видеонаблюдения. Кадры оказались в распоряжении 5-tv.ru.

На записи видно, как Губденский будучи за рулем BMW M4 «играет в шашечки» на более-менне свободном из-за выходного дня Кутузовском проспекте. Через секунду он не справляется с управлением, машину заносит и она вылетает на встречку.

Пользователи в социальных сетях высказали предположение, что автомобиль был на летней резине, что и привело к смертельному столкновению. К слову, Москва готовится к сильному снегопаду и на дорогах сыро и скользко.

Как сообщал ранее 5-tv.ru, Саид Губденский погиб на месте. В сети появилось видео, как его прямо на дороге пытаются откачать, но безуспешно. Его друг, как уже установлено — президент федерации автомобильного и мотоциклетного спорта Дагестана Заур Ибрагимов — с серьезными травмами был доставлен в больницу. Врачи не смогли его спасти.

Также в ДТП пострадали еще два человека. Об их состоянии не сообщается. Известно, что вылетев на полосу встречного движения, автомобиль BMW в лобовую столкнулся с паркетником Mercedes, принадлежащим крупному бизнесмену из списка Forbes, и легковушкой Volvo.

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