Вылет на встречную полосу BMW с погибшим блогером в Москве попал на видео

Первые секунды аварии с участием блогера Саида Губденского зафиксировали камеры видеонаблюдения. Кадры оказались в распоряжении 5-tv.ru.

На записи видно, как Губденский будучи за рулем BMW M4 «играет в шашечки» на более-менне свободном из-за выходного дня Кутузовском проспекте. Через секунду он не справляется с управлением, машину заносит и она вылетает на встречку.

Пользователи в социальных сетях высказали предположение, что автомобиль был на летней резине, что и привело к смертельному столкновению. К слову, Москва готовится к сильному снегопаду и на дорогах сыро и скользко.

Как сообщал ранее 5-tv.ru, Саид Губденский погиб на месте. В сети появилось видео, как его прямо на дороге пытаются откачать, но безуспешно. Его друг, как уже установлено — президент федерации автомобильного и мотоциклетного спорта Дагестана Заур Ибрагимов — с серьезными травмами был доставлен в больницу. Врачи не смогли его спасти.

Также в ДТП пострадали еще два человека. Об их состоянии не сообщается. Известно, что вылетев на полосу встречного движения, автомобиль BMW в лобовую столкнулся с паркетником Mercedes, принадлежащим крупному бизнесмену из списка Forbes, и легковушкой Volvo.