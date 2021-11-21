🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 21 ноября, для всех знаков зодиака

Ежедневный гороскоп на 5-tv.ru: сегодня, 21 ноября, когда убывающая Луна находится в знаке Близнецов представители многих знаков зодиака почувствуют, что способны на большее, чем обычно. Этому, в том числе поспособствует зеркальность даты — 21.11.21. положительная энергетика и силы будут удваиваться. Поэтому астрологи рекомендуют не валять дурака, а использовать день по максимуму.

♈ Овен

Овны, Вселенная дает вам четкое представление о том, что нужно исключить из вашей жизни. Вы слушаете? Помните, что в каждых отношениях есть два человека. Что даешь, то и получаешь. Не позволяйте никому воспринимать себя как должное. Возможно вам стоит освободиться от тяготящих вас отношений, чтобы окунуться в море здоровой любви.

Космический совет: обратите внимание на знаки, которые дает вам Вселенная.

♉ Телец

Все хорошо, что хорошо кончается, Тельцы. Это вам девиз на сегодня. Вселенная показывает вам то, как далеко вы продвинулись и насколько вы эволюционировали в своем путешествии. Обратите внимание на свой внутренний храм. Заботьтесь о самых важных отношениях в вашей жизни — о тех, которые у вас есть с самим собой. Вы также станете свидетелями огромного преобразования в своей внешней реальности.

Космический совет: займитесь саморазвитием.

♊ Близнецы

Если вы не готовы расширить круг своих обязательств, это нормально. Однако хранение их в потаенной части сознания только усложнит ситуацию. Ясность и общение, с другой стороны, помогут вам переместиться в лучшее место, Близнецы. Если вы чувствуете, что вокруг вас есть люди, скрывающие свои истинные лица под масками, то вы, вероятно, правы. Но для того, чтобы освободить место для аутентичных соединений, нужно сбросить маски и начать быть самими собой.

Космический совет: поймите, что важнее всего честность и ясность.

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♋ Рак

Иногда люди, с которыми вас связывает судьба, не так искренни, как кажется на первый взгляд. Проснитесь, Раки. Не общайтесь с теми, кто играет с вами в игры. Оборвите все контакты, как бы это не было трудно. Некоторые из вас могут начать чувствовать, что отношения зашли в тупик. Всегда ли ваша половинка с вами рядом, когда поддержка вам действительно нужна? Вам каждый раз приходится прилагать усилия, чтобы вы чувствовали себя увиденными и услышанными? Если вы ответили «да», вы точно знаете, что вам нужно делать.

Космический совет: не позволяйте никому играть с вашими чувствами.

♌ Лев

Не принимайте все близко к сердцу, Львы. Иначе ваше сердце может быть разбито. Нынешний этап вашей жизни требует от вас понимания своих собственных границ. Вы не обязаны быть рядом с теми, кто рискует повлиять на ваше психическое здоровье. Сделайте глубокий вдох и вернитесь в пространство любви в своем сердце. Если вы не научитесь заглядывать к своему внутреннему «я» и прислушиваться к своим потаенным желаниям, вы потеряете себя и свое счастье.

Космический совет: найдите баланс со своим подсознанием.

♍ Дева

Все происходит в соответствии с задумкой Вселенной. Поэтому прекратите сравнивать свою жизнь или свои отношения с тем, что происходит у других людей. Помните, вы способны воспринимать только часть их истории. Для чего нужен этот этап вашей жизни: большая степень приверженности вашей карьере и миссии. Вы обнаружите, что создание качественной работы является источником радости и удовлетворения для вас. Так что сосредоточьтесь на строительстве своей империи.

Космический совет: хватит смотреть на других, займитесь своей жизнью.

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♎ Весы

Ну что за спешка? Куда все бегут? В мире, который постоянно прославляет занятых, вам предстоит узнать, как важно доверять плану Вселенной. В то время как некоторые вещи проявляются на реактивной скорости, другие — еще только на стадии маленьких росточков и никуда не торопятся. Продолжайте дарить им любовь и заботу, в которой они нуждаются, с внутренним осознанием того, что все проявляется в идеальное время.

Космический совет: одарите любовью то, чему давно не уделяли внимания.

♏ Скорпион

Сколько своей истинной сущности вы прячете за маской? Что заставляет вас чувствовать себя не очень хорошо? Выйдите из объятий собственных комплексов, Скорпионы. Позвольте себе получить любовь, которую вы вкладываете в космос. Иногда вам просто нужно посмотреть в зеркало, поцеловать то отражение, которое вы видите, и повторить слова: «Я прекрасен. Я одарен. Я талантлив» или «Я богиня, которая сошла с небес». Вам это нужно.

Космический совет: позвольте себе быть любимыми.

♐ Стрелец

Стрельцы, вы большие молодцы! Вы умеете создавать свой тыл, чтобы почувствовать себя в безопасности. Вы в состоянии пережить даже сильный шторм. И в то время, когда некоторые открывают для себя новые удовольствия, другие не всегда могут справиться с нахлынувшими на них чувствами. Вы умеете контролировать эти процессы. И тот, кто любит вас по-настоящему, ценит эти качества.

Космический совет: продолжайте двигаться в том же направлении.

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♑ Козерог

Кому вы доверяете, Козероги? Если слова этих людей не совпадают с их действиями — может, не стоит этого делать? Способность вычеркивать из своего окружения тех, кто этого не заслуживает — ключ к тому, чтобы всегда оставаться «на вершине мира». Не забывайте защищать свои интересы. Некоторые из вас могут обнаружить, что кто-то распускает слухи о вашей персоне. Помните, ваше время слишком ценно, чтобы тратить его на вовлечение в эти детские игры.

Космический совет: защищайте свои интересы и не обращайте внимания на слухи.

♒ Водолей

Безупречность существует на самом деле, Водолеи. Откройте глаза и осмотритесь вокруг: тогда ваше внимание к деталям поразит даже любого ювелира. Но шедевр — не результат совпадения, а дитя долгих лет упорного труда. Пусть ваша работа будет вам вдохновением для дальнейших усилий. Вы в процессе созидания лучшей жизни! Так что тренируйте свой ум, чтобы обрести понимание, необходимое для движения внутрь и вверх.

Космический совет: трудитесь для достижения лучшего результата.

♊ Рыбы

Рыбы, если не сейчас, то когда? Хватит прятаться от окружающих и держать язык за зубами. Выскажите все, что вы думаете! Перестаньте держать скелетов в шкафу! Жизнь требует от вас правды, честности и искренности. Овладейте искусством разговора по душам, сегодня оно вам пригодится. Если вы расскажете близким все, что накипело, вам значительно полегчает. Не бойтесь. Вселенная на вашей стороне.

Космический совет: выскажите все, что вас волнует.

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