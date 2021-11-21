Ковидный ликбез: как получить медотвод, кому не надо ставить прививку, что делать болевшим бессимптомно?

17 ноября исполнилось ровно два года с момента, как медики столкнулись с коронавирусом. В 2019 году в Китае был зафиксирован первый случай заражения COVID. С тех пор правила существования в обществе серьезно изменились во всем мире.

Пошел третий год, как мы противостоим этой заразе. За это время заболела четверть миллиарда людей. Погибли свыше пяти миллионов. В России благодаря недавним «ковикулам» удалось немного снизить темпы заражаемости, но смертность по-прежнему бьет антирекорды. Она упадет, когда число вакцинированных достигнет безопасных процентов. 80% уже будет достаточно. Идеальный показатель — 90-95%. Тогда мы сможем забыть о зашкаливающей летальности.

В пятницу уровень коллективного иммунитета превысил 50%. В абсолютных цифрах почти 59 миллионов человек получили два заветных укола. Темпы растут и благодаря грядущим новым правилам, единым для всей страны — почти повсеместном распространении QR-кодов вакцинированного или переболевшего.

Все это начнет действовать, 1 февраля будущего года. Но многие регионы уже закручивают гайки. Хотя, очень важно в этой ситуации, как говорится, не выплеснуть с водой и ребенка. Кому прививку делать не надо? Как получить медотвод? На что могут рассчитывать переболевшие бессимптомно? И те, кто до сих пор не зарегистрирован на госуслугах. Вопросов очень много. В них разбирался корреспондент МИЦ «Известия» Максим Облендер.

С этой недели в любом городе, можно получить не только цифровой, но и бумажный сертификат с кодом. Устранили еще одну лакуну. Ради тех, кто до сих пор не зарегистрирован на Госуслугах, например, или людей, которые предпочитают старые добрые кнопочные телефоны. Условия прежние: недавно перенесенное заболевание или вакцинация. При себе иметь паспорт.

«Для получения сертификата на английском языке, необходимо предоставить заграничный паспорт. Если сертификат необходим на переболевшего, мы рекомендуем с собой иметь полис ОМС», — объясняет начальник центра МФЦ Жанна Тамарова.

Удобство процедуры только в Ульяновске за пару дней оценили более двух тысяч человек. Здесь же рассказывают, что делать, если переболел дома и не обращался в городскую поликлинику.

«Надо обратиться к своему врачу в поликлинику. Предоставить положительный мазок, отрицательный мазок, мы данные внесем в федеральный регистр переболевших и сертификат автоматически сформируется», — объясняет главврач городской поликлиники № 1 Ульяновска Инна Чигирева.

В поликлинику лучше идти как можно раньше, ведь при выдаче кода, будет учитываться срок давности положительного и отрицательного ПЦР-теста. Если выздоровели, скажем, месяц назад, врач будет уверен, что антитела еще есть и внесет вас в регистр, но если прошло полгода, попросят сдать тест на антитела, если их мало — пройти вакцинацию.

QR шагает по стране. Регионы продолжают вводить те или иные ограничения. В Красноярском крае вакцинация для жителей старше 60 лет с этой недели обязательна. В Челябинской области без кодов не пустят в кафе, фитнес-залы, в торговые центры и салоны красоты.

А вот в Татарстане со следующей недели без QR-кода нельзя будет ездить в общественном транспорте. Приближается «черный понедельник», говорят те, кто еще не сделал прививку. Кто-то полагает, что это поставит крест на пунктуальности — весь город будет опаздывать, а кто-то видит большой плюс. Ведь если у всех вокруг есть код, риск заразиться в этом месте минимален.

«Давно надо было! Запустили все, сейчас это все распространилось. Это заражаются где? В транспорте!» — возмущается житель Казани Махмуд Хазипов.

Метрополитен уже закупил смартфоны для проверки кодов. Поток пассажиров в казанской подземке, конечно, не чета столичному, но усиление все равно понадобится, ищут новых сотрудников-проверяющих.

«На наземном транспорте код проверяется в течении одной остановки», проверять будут кондукторы, у нас в метро проверка кода будет происходить за линией турникетов. У человека, у которого не будет кода, он просто не сможет воспользоваться метро», — поясняет директор дирекции сбора доходов и движения метрополитена Элина Никифорова.

Одна из ключевых задач стоящая сейчас — наращивать и наращивать объемы тестирования, с этим пока специалисты справляются.

«По увеличению охвата тестирования мы в полтора раза увеличили охват и готовимся к тому, чтобы, о том, что все пациенты с клиникой ОРВИ будут обследоваться теперь на COVID в обязательном порядке, с тем, чтобы нам не упустить больных с более опасной инфекцией», — докладывает глава Роспотребнадзора Анна Попова.

Обсуждается еще одно знаковое нововведение опять же с QR-кодами. Выдавать их тем, у кого высокий уровень антител. Исходя из количества решат, на сколько придет код, по крайней мере так было бы логично, говорят специалисты.

«Если у человека от 300 до 500 уровень антител — то можно выдавать на месяц. Если от 500 до 1000 — от месяца до трех. Выше полутора тысяч на пять месяцев. Чем больше антител, тем на более длительный срок мы можем выдать код. Потому что титр антител со временем падает», — объясняет врач-иммунолог Николай Крючков.

Немало вопросов у пациентов вызывают и медотводы. За них тоже дадут QR.

«Существует два медотвода, временный и постоянный. Временный дается, когда человек переболел, ему дается шесть месяцев, у него имеется иммунитет. Медотвод дается помесячно врачом, месяц, месяц и так далее. Если имеется операция, инфекция, острое заболевание, ОРВИ, обострение сахарного диабета. И бывает медотвод постоянный, он дается по одному показанию. Сильнейшая аллергическая реакция!» — объяснил министр здравоохранения Саратовской области Олег Костин.

Каждый случай рассматривается индивидуально. Сначала консультация лечащего врача, потом, если он не против — уже перед вакцинацией еще один осмотр прямо перед уколом. Ведь банальный герпес, даже скрытый тоже может послужить причиной для отказа в прививке, как и подскочившее давление перед вакциной.

В самом крупном центре вакцинации Санкт-Петербурга, где ежедневно прививают более 500 человек, Марина проходит осмотр врача. Сперва сатурация, давление, все как у всех. Тут доходит до вопроса: «Чем болеете?».

«У меня отек квинке»

Заболеваний, выясняется, целый букет: поливалентная аллергия, тромбоз. Даже прививки от гриппа врачи обычно ставить запрещают. Вот и сейчас рекомендовано отказаться от вакцинации.

«Как я увидел, вам необходимо обратиться к аллергологу, гематологу для прохождения обследования, чтобы избежать рисков вакцинации для вас», — проконсультировал врач.

Специалисты говорят, что людей с противопоказаниями к вакцинации в стране не более 10%.

«Люди, имеющие онкозаболевания — им вакцинация нужна в обязательном порядке. У таких пациентов коронавирус может протекать в крайне тяжелой форме. Однако если человек находится на иммунной терапии или у него не достигнута клиническая ремиссия заболевания — врачебная комиссия рассмотрит случай», — объясняет начальник отдела межведомственного взаимодействия ситуационного центра комитета по здравоохранению Ирина Докучаева.

Именно поэтому вакцинация все набирает обороты, на этой неделе свежие данные — коллективный иммунитет превысил 50%.

В Тихвине Ленинградской области выстраивались очереди к мобильным пунктам, шли на очередной рекорд, но не получилось злоумышленники украли из гаража больницы ту самую передвижную лабораторию за четыре миллиона рублей! В ней же была и крупная партия вакцины. Полиция ищет преступников и последним вероятно грозит долгая «самоизоляция».

«Жители города столкнулись с трудностями. Нарушился отлаженный механизм вакцинации», — прокомментировала заместитель главврача Тихвинской межрайонной больницы Наталья Аникина.

Госдума сейчас проводит огранку тех самых двух законопроектов, которые призваны спасти людей. Все изменится уже 1 февраля. Доступ почти во все общественные места, магазины и учреждения только вакцинированным или переболевшим. В том числе на поезда и самолеты. Это уже подстегнуло сделать прививку сотни тысяч людей. Осталось немного.