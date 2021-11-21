«Обещала расстрелять»: почему звезда «Ты супер!» Анкудинова боится родную мать

|
Анна Павлова
1 024

Певица в детстве попала в детский дом, откуда ее забрала приемная семья. После победы в музыкальном проекте с ней связалась биологическая мама — и оказалась очень настойчива.

«Обещала расстрелять»: почему звезда «Ты супер!» Анкудинова боится родную мать

Фото: ТАСС / Афонина Елена

Певица и победительница проекта «Ты супер!» Диана Анкудинова рассказала, почему ненавидит родную мать. Девочка воспитывалась в детдоме, куда попала из неблагополучной семьи. По ее словам, после появления в нескольких популярных телешоу и обретения популярности, откуда не возьмись, объявилась ее биологическая родительница и потребовала общения, не гнушаясь угрозами.

«После второго сезона проекта „Ты супер!“ я боялась эту мать и относилась к ней очень осторожно. Потом она откуда-то появилась, нашла интернет, написала мне в соцсети. Человек, который пропил мозги, у которого уже атрофировано все, появился в моей жизни спустя 12 лет и начал говорить по доброте, мол, я твоя мать», — цитирует молодую знаменитость «Вокруг ТВ».

Диана добавила, что мать среди прочего была недовольна и тем, что дочь рассказывала о личных для нее вещах: абортах и том, какой плохой матерью она оказалась. Даже грозилась «расстрелять и оторвать голову» девочке. Эти угрозы заставляют Анкудинову переживать за здоровье новой мамы, которая удочерила девочку.

Сама Диана не горит желанием поддерживать общение с объявившейся матерью, тем более после того, что ей пришлось пережить. Анкудинова недоумевает: зачем ее атакуют эти родственники? После стольких лет она и слышать ничего не хочет о новоявленной родне.

«Господи, как меня достали эти родственники! Я везде их заблокировала. Они все звонят: „Ой, а можно с Дианой общаться?“ Да какая мне разница? Вы мне никто! Такое неприятие у меня к этим людям», — призналась она.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, как себя чувствует родившая сына финалистка «Голоса» Спиридонова.

-3° Атмосферное давление 755 мм рт. ст.
Относительная влажность 68%
72.76
0.16 82.58
0.32
Никаких ожиданий! Китайский совет дня на понедельник, 22 ноября

Последние новости

9:17
Россиян предупредили о подорожании сладостей в преддверии Нового года
9:08
Никаких ожиданий! Китайский совет дня на понедельник, 22 ноября
9:07
Машина влетела в толпу сторонников оппозиционной партии в Венесуэле
8:54
День Матроны Московской: Что можно и нельзя делать 22 ноября
8:46
Как навсегда избавиться от муравьев в доме
8:39
Жителя Новосибирской области нашли мертвым у лыжной базы после недели поисков

Сейчас читают

Тайна судьбы актрисы: Как Нина Русланова выбрала дату рождения и забыла
Как перевернуло судьбу Руслановой «проклятье» Малявиной, умершей на три недели раньше
Задержанный по делу с мертвецом в багажнике под Петербургом признался в людоедстве
Выбрал не ту болезнь: врач о шансах Саакашвили «сыграть» Вернике и не сесть

Новости Lentainform

Загрузка...

Новости СМИ2

Интересные материалы

С QR-кодом по жизни: где получить и как регулируется законодательно
Минпросвещения РФ обновит правила русского языка
Астропрогноз: Какие опасности перевернут жизнь в ноябре 2021
Как по дате рождения узнать кто ты из египетского гороскопа