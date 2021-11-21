«Обещала расстрелять»: почему звезда «Ты супер!» Анкудинова боится родную мать

Певица и победительница проекта «Ты супер!» Диана Анкудинова рассказала, почему ненавидит родную мать. Девочка воспитывалась в детдоме, куда попала из неблагополучной семьи. По ее словам, после появления в нескольких популярных телешоу и обретения популярности, откуда не возьмись, объявилась ее биологическая родительница и потребовала общения, не гнушаясь угрозами.

«После второго сезона проекта „Ты супер!“ я боялась эту мать и относилась к ней очень осторожно. Потом она откуда-то появилась, нашла интернет, написала мне в соцсети. Человек, который пропил мозги, у которого уже атрофировано все, появился в моей жизни спустя 12 лет и начал говорить по доброте, мол, я твоя мать», — цитирует молодую знаменитость «Вокруг ТВ».

Диана добавила, что мать среди прочего была недовольна и тем, что дочь рассказывала о личных для нее вещах: абортах и том, какой плохой матерью она оказалась. Даже грозилась «расстрелять и оторвать голову» девочке. Эти угрозы заставляют Анкудинову переживать за здоровье новой мамы, которая удочерила девочку.

Сама Диана не горит желанием поддерживать общение с объявившейся матерью, тем более после того, что ей пришлось пережить. Анкудинова недоумевает: зачем ее атакуют эти родственники? После стольких лет она и слышать ничего не хочет о новоявленной родне.

«Господи, как меня достали эти родственники! Я везде их заблокировала. Они все звонят: „Ой, а можно с Дианой общаться?“ Да какая мне разница? Вы мне никто! Такое неприятие у меня к этим людям», — призналась она.

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