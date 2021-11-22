Ценный кадр: как закрутить роман с коллегой-мужчиной на работе

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Ника Шумерская
Эксклюзив 2 802

Не искать принца за семью морями, а присмотреться к ближайшему окружению в поисках мужа посоветовала психолог незамужним дамам и дала советы, как привлечь к себе внимание.

Фото, видео: depositphotos / HayDmitriy; 5-tv.ru

Мы все стремимся к радости, счастью и любви, тратя в поисках возлюбленного немало времени, порой преодолевая невообразимые расстояния, чтобы найти того самого, единственного. Не искать принца за семью морями, а присмотреться к ближайшему окружению в поисках супруга посоветовала психолог Екатерина Вишнякова незамужним дамам и дала советы, как привлечь к себе внимание.

Когда вы проводите много времени на работе с коллегами-мужчинами, у вас появляется прекрасная возможность лучше изучить потенциального кандидата на ваши руку и сердце. Сильные и слабые стороны, жизненные планы, хозяйственность и внимательность мужчины — как на ладони, при совпадении всех параметров с вашими представлениями об идеальном партнере приступайте к женским маневрам.

Психолог предлагает на выбор два действенных совета по привлечению внимания коллеги.

Совет № 1

Попросите о помощи, пусть это будет легкий, непринужденный повод.

«Будьте аккуратны с формулировкой, потому что мужчины подсознательно боятся глобальных проблем, ему бы свои решить», — предупредила специалист в области отношений.

Совет № 2

Будьте в ресурсе.

«Если вы хотите привлечь внимание мужского пола в офисе, обратите сначала внимание на себя: распрямите плечи, начните улыбаться, позаботьтесь о своем внешнем виде, правильный макияж и осанка — это всегда очень заметно и привлекательно», — подчеркнула эксперт.

Последовав этим простым, но действенным советам, вы быстрее сможете обрести настоящее счастье.

Ранее 5-tv.ru предлагал проверить на готовность к служебному роману, сверившись со списком профессий, представители которых больше других склонны к изменам.

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