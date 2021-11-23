Скрывать бесполезно: 10 признаков, по которым легко вычислить алкоголика

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Артем Решетов
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Эксперты назвали 10 признаков функционального алкоголика

Скрывать бесполезно: 10 признаков, по которым легко вычислить алкоголика

Фото: Depositphotos / AllaSerebrina

Он может справляться с ежедневными делами — но рано или поздно проблемы настигнут пристрастившегося к выпивке человека.

Действующий, или, иначе, функционирующий алкоголик — это человек с зависимостью от спиртного, способный справляться с повседневными задачами. Таких часто бывает трудно отличить — многие из них хорошо скрывают свое состояние, иногда даже не отдавая себе отчета в том, что у них проблема с горячительными напитками. Семья, работа и полное внешнее благополучие могут сбить вас с толку — но портал medikforum.ru собрал десять внешних признаков, которые алкоголик не сможет контролировать.

Частый запах алкоголя

Бороться с запахом выпивки невероятно трудно — никакие жвачки, пастилки или драже не помогут его заглушить, ведь пахнет не только изо рта.

Отсутствие контроля

Контролировать частоту и количество выпивки алкоголик не станет — да и зачем? Станет пить до полной отключки.

Прятки с алкоголем

Действующий алкоголик, который пытается скрывать свою зависимость, будет стараться спрятать спиртное от близких — часто в совсем неподходящих для того местах.

Алкоголь как вознаграждение

Выпивка как механизм расслабления после работы — яркий признак действующего алкоголика. Да и вознаграждать себя за «хорошо сделанную работу» спиртным — не менее явный маркер.

Раздражителен, если не выпил

При прекращении употребления горячительных напитков у алкоголика может начаться синдром алкогольной абстиненции — или, иначе говоря, «ломка». Такой человек будет тревожным, раздражительным, даже агрессивным. Нередки и расстройства сна.

Спиртное круглые сутки

Мозг человека удивителен — он будет искать возможность избежать неприятных ощущений любой ценой. К примеру, чтобы избежать алкогольной «ломки», алкоголик найдет способ «подогреться» перед началом рабочего дня или в обед.

Не видит черты

На любом мероприятии или вечеринке алкоголик будет заливать глаза до тех пор, пока не отключится — а некоторые предпочитают заявиться на них уже «под газом».

Не похож на себя

Под воздействием спиртного у алкоголика может изменяться характер — спонтанность и непредсказуемость не всегда хороши. Хуже, когда в человеке пробуждается агрессия.

Не нужна компания

Действующий алкоголик прекрасно обойдется без «соображений на троих» — он вполне может выпивать и напиваться дома в одиночестве.

Потеря памяти

После возлияний алкоголик с трудом помнит случившееся вчера.

Как диагностировать алкоголизм самостоятельно

Надо всего лишь ответить себе самому на два вопроса. Но есть нюанс — отвечать надо честно.

Можете ли вы контролировать количество потребляемого алкоголя? Если совсем бросить пить — сможете ли воздерживаться от спиртного?

Если на оба вопроса вы ответили «нет» — то вам следует обратиться к врачу. «Зеленый змий» разрушает семьи, провоцирует развитие страшных болезней и пробуждает в человеке все самое низменное и жестокое, поэтому своевременная помощь специалиста невероятно важна.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, к чему может привести злоупотребление алкоголем — по одной из версий, пожар в квартире Марины Хлебниковой произошел из-за того, что звезда, выпив, уснула с сигаретой в кровати, и она только недавно смогла дышать без аппарата ИВЛ.

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