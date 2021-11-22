Марина Хлебникова пришла в себя и дышит самостоятельно

Певицу Марину Хлебникову отключили от аппарата ИВЛ. Звезда дышит самостоятельно. По информации 5-tv.ru, после страшного пожара знаменитость постепенно приходит в себя.

Врачи НИИ скорой помощи им. Склифосовского дают позитивные прогнозы, но подчеркивают, что впереди еще длительное восстановление и множество операций. Лечение столь серьезного поражения кожи может затянуться на годы.

Как сообщал 5-tv.ru, в восстановительный период требуется постоянное использование плазмы, поэтому коллеги, родственники и друзья Хлебниковой, а также врачи, обращаются за помощью в поиске донорской крови.

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Звезда 90-х Марина Хлебникова получила сильнейшие ожоги в результате пожара, которые произошел в ее квартире 18 ноября. Самое главное — пострадало лицо звезды. Предварительной версией трагедии названо неосторожное обращение с огнем. Уставшая после гастролей певица, возможно, уснула с сигаретой в кровати, выпив алкоголь. Наличие спирта в крови подтвердила экспертиза в больнице.