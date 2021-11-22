Забравшая миллионы суррогатная мать сбежала от Анны Калашниковой

Анна Калашникова с мужем воспользовалась услугами суррогатной матери для того, чтобы завести ребенка — перенесшая выкидыш певица, актриса и модель боялась, что в ходе беременности могут возникнуть проблемы.

«После того, как я потеряла ребенка в 2017 году, не получалось забеременеть… Был страх, что из-за стресса опять будет выкидыш. О втором ребенке всегда мечтала», — делилась звезда.

Но они все равно возникли. В эфире популярного ток-шоу с Дмитрием Шепелевым звезда рассказала, что женщина, вынашивающая ребенка для пары, сбежала — не отвечает на телефонные звонки и не появляется в арендованной для нее квартире.

Впрочем, Калашникова догадывается, чем объясняются странности в поведении суррогатной матери — не исключено, что женщина попыталась обмануть звезду.

«Настя исчезла после того, как я попросила сдать ее тест на материнство. Мне лично позвонила гинеколог и потребовала это сделать. Настя начала задавать врачу странные вопросы: „А это правда чужой ребенок? А можно вступать в интимную близость?“ У врача возникли подозрения, что Настя носит не моего ребенка…» — не может поверить она.

И так и вышло — тест показал, что Калашникова не является биологической матерью ребенка, которого вынашивает Анастасия. А ведь ей были заплачены немалые деньги — звезда уже отдала суррогатной матери миллионы только за конфиденциальность и содержала ее.

«Я больше года потратила на поиски суррогатной мамы. В итоге нашла Настю, которая мне сразу понравилась. Она такая нежная и у нее уже есть дочь. Заплатила Насте три миллиона за конфиденциальность, сами роды стоят тоже три миллиона. Помимо этого, снимала ей квартиру, помогала едой — это 100 тысяч каждый месяц», — рассказала Калашникова.

Звезда пообещала, что будет разбираться в этой запутанной ситуации. В это время у другой пары все лучше некуда — ранее 5-tv.ru рассказывал (и показывал) о том, что Илья Авербух и Лиза Арзамасова впервые показали сына.