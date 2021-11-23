Чехова рассказала, сколько у нее было сексуальных контактов в прошлой жизни
Анфиса Чехова рассказала об одном сексуальном контакте в прошлой жизни
Фото, видео: Instagram @achekhova
Телеведущая поделилась опытом необычного психологического сеанса.
Известная телеведущая Анфиса Чехова рассказала о своем опыте регрессионного анализа.Звезда обратилась к специалисту, который занимается погружением в подсознание, и выяснила много интересных подробностей о своей прошлой жизни. Оказалось, что Чехова впервые жила в Англии в XIX веке, была сначала журналистом, а позже писательницей любовных романов, у которой секс был лишь раз.
«У меня в этом воплощении был всего один сексуальный контакт, я родила ребенка. И ни до, не после больше в сексуальные отношения не вступала. Тем не менее, я прожила счастливую жизнь, полностью исполнив свое предназначение. Удивительный опыт. Выводы сделаны», — призналась светская львица.
Говоря о прошлой своей жизни, Чехова с трудом сдерживала смех. Поверила ли сама звезда в результаты, она решила не рассказывать.
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