Гоген Солнцев боится за будущего ребенка: «О беременности стараемся не говорить»

Шоумен рассказал, как проводит время с новой супругой и об отношениях с бывшей, которая теперь приходится ему тещей.

Шоумен Гоген Солнцев рассказал журналистам, как протекает беременность его новой супруги Полины Терешкович и как они проводят время после свадьбы. Сейчас пара предается отдыху за городом.

Как известно, Солнцев женился на возлюбленной через две недели после развода с ее матерью Екатериной Терешковой. Ни откровенные фотосессии, ни экстравагантные выходки пожилой пассии с горячим норовом не удержали молодого любовника от побега. Кроме того, в последнее время у четы то и дело возникали жаркие ссоры, причем не где-то, а в студиях популярных телешоу — звучали взаимные оскорбления, обвинения и разного рода угрозы.

Татьяна Терешкович, в частности, заявляла, что Солнцев вытянул из нее все деньги и намеревалась даже подать на него в суд. За свои махинации, утверждала женщина, шоумен должен сидеть в тюрьме. Тот сильно обиделся. План мести его оказался не хуже, чем сюжет латиноамериканского сериала — он собрал вещи, сделал выводы и женился на дочери Терешкович, которая, как позже выяснилось, еще и беременна. Теперь молодожены отдыхают от скандала и ждут появления малыша.

«Мы пока принимаем ванны в санатории. Про беременность стараемся не говорить, чтобы не сглазить», — сказал Гоген Солнцев.

Что касается старшей Терешкович, с ней наладить отношения явно пока не получается. Эпатажный шоумен не стесняется в выражениях и по-прежнему негативно высказывается о ней. Судя по всему, дочь роковой пенсионерки тоже не горит желанием общаться с мамой.

«Она больной человек и пусть держится подальше от нас», — цитирует Солнцева Teleprogramma.pro.

Стоит отметить, что хоть связь с бывшей и оборвалась, не думать о ней Гоген не может. Да и поклонники не дают забыть, постоянно сравнивая его женщин. Многие отмечают, что дамы фрика невероятно похожи, что в контексте закрученной любовной истории выглядит еще более пугающим образом. Ранее, как сообщал 5-tv.ru, Гоген Солнцев даже дочь планирует назвать в честь тещи, которую так ненавидит.