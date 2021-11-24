«Он был деликатен»: 70-летняя Усатова рассказала о работе с мужем Собчак

Известная актриса не могла представить, что когда-то будет работать с режиссером Константином Богомоловым. Теперь же об этом нисколько не жалеет!

Для настоящей женщины очень важно найти идеального спутника жизни, а для настоящей актрисы — своего режиссера. Народная артистка России Нина Усатова за 70 лет жизни успела поработать с самыми богатыми и знаменитыми. Но, пожалуй, лучший из творцов повстречался ей только недавно. Звезда театра и кино призналась в искренней симпатии к Константину Богомолову и заявила: этот мужчина сделал ее счастливой.

Хорошо известно, что Богомолов пригласил Усатову на одну из главных ролей в спектакле «Слава» по откровенно пропагандистскому произведению Виктора Гусева. Пожилая актриса серьезно переживала: как это, работать с молодым и перспективным режиссером? А вдруг не получится? Но тот, как настоящий джентльмен, взял заботы на себя, оставив Нине Николаевне массу простора для творчества.

«Мне хотелось, чтобы мы нашли общий язык. Когда он пришел в театр, первые три дня мы привыкали. У Константина особое понимание сценического действа, а у нас в БДТ не больно-то перевернешь все с ног на голову. Режиссер был деликатен. Костя подарил мне радость, я даже не ожидала!» — заметила Нина Усатова в интервью «Известиям».

70-летняя актриса поблагодарила Богомолова за творческий подход, который не отягощает, а напротив, дарит крылья, чтобы «парить» над сценой. Звезда призналась: порой она чувствует себя с режиссером, словно маленькая девочка — от эмоций захватывает дух.

«Особыми бывают спектакли, когда мы знаем, что Костя в зале. Заранее трепещем!» — с восхищением заключила актриса.

www.globallookpress.com / АГН Москва

Впрочем, среди знаменитостей есть те, кто не понимает и не принимает таланта Константина Богомолова. Ранее 5-tv.ru сообщал, что режиссеру пришлось оправдываться за окровавленный тампон в постановке «Кармен», из-за которого на него обрушилась тонна хейта.