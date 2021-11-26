Секреты соблазнения: как правильно одеваться дома, чтобы сохранить страсть в отношениях

Застарелое пятно на растянутой футболкеточно не возбудит вашего избранника. Врач порекомендовал четыре вида одежды для семейного счастья.

Часто супруги видят дома друг друга в непривлекательном виде: засаленный халат, растянутая футболка, старые треники. С годами люди могут и вовсе перестать обращать внимание на свой внешний вид. Небрежное отношение может не только расстроить отношения — супруги нередко жалуются на снижение полового влечения друг к другу. Как не допустить фатальной ошибки и не довести ситуацию до разрыва? Об этом в эксклюзивном интервью 5-tv.ru рассказал врач-сексолог Евгений Кульгавчук.

По словам эксперта, домашняя одежда должна быть не только удобной, но и красивой. Совет первый — иметь и использовать несколько разных комплектов. Первый — для обычного времяпровождения, второй — для эротического настроения.

«Домашняя одежда должна быть эстетичной и привлекательной, пусть это спортивный костюм или трикотаж. Для второго же типа были бы более уместны варианты, в первую очередь, нравящиеся партнеру, то есть привлекающие. Например, шелковые варианты кимоно для женщин», — рекомендует специалист.

Врач утверждает, что приятная на ощупь ткань может вызывать обострение тактильных ощущений и формировать у женщины дополнительное сексуальное возбуждение. Не всегда она готова на словах выразить желание уединиться, поэтому сделать это можно с помощью привлекательного домашнего белья.

«Женщина не хочет говорить вслух, что она уже готова, поскольку не хочет навязываться. А такой вид одежды может ненавязчиво показывать о готовности возобновить интимную жизнь. Таким образом, это может быть не только видом и ощущением, но и сигналом», — считает он.

Есть и третий вид домашней одежды. Например, иногда проводить ужин дома при свечах, и не в домашней одежде, а в строгом вечернем платье и костюме. Для полного погружения надеть туфли на каблуке.

«Включите иной свет, фоновую музыку. По сути дела, это является некой быстрой импровизацией ресторана на дому. После такого ужина можно попробовать и немного потанцевать и, возможно, этот вечер продолжится по-особенному в постели», — подчеркнул он.

Кульгавчук уверен: импровизированный «домашний ресторан» поможет вернуть утраченные романтические чувства.

«Дело в том, что у многих из нас есть ассоциации, сформированные по механизму условных рефлексов Павлова. И в тот период жизни, когда такие встречи способствовали предвкушению сексуального желания, многие люди, по сути, формировали в себя эту связку. После того когда они уже, например, вступили в брак, часто забывают об этих ассоциациях, и даже в хороший ресторан собираются не предвкушая, а порой переругиваясь и ворча, обсуждая меню с точки зрения не эстетической, и вкусовой, а экономической, и, конечно, со временем такие выходы теряют свою соблазнительную и гедонистическую функцию», — отметил он.

Еще один вид домашней одежды весьма специфичен, хотя способен привнести в «уставшие» отношения огонька. Речь идет о ролевых играх и костюмах к ним.

«В каждом из нас живет ребенок, который хочет играть. Нужно не забывать об этом и о том, что секс может начинаться с игры», — заключил сексолог.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, кому подходят ролевые игры в сексе.