Не стал опровергать: Омаров унизил Бородину, рассказав о своих любовницах
Бывший муж Бородиной рассказал о своих изменах и любовницах
Фото: Instagram @zimamoscow
Известный бизнесмен расстался с теледивой летом 2021 года. Его уже замечают в компании молодых и красивых особ. Так быстро забыл о разводе?
Бывший муж телеведущей Ксении Бородиной устал от бесконечных обвинений в свой адрес и решил прокомментировать слухи о «бесконечных изменах» и «откровенном предательстве». Беседуя с подписчиками в Instagram, он заметил, что является не таким уж плохим человеком, если даже экс-супруга не может отказаться от него и постоянно обсуждает интимную жизнь.
«Ксения намекает всей стране, что вы урод, изменщик, тиран и лжец, который дарит фейки своим любовницам», — обратилась к Омарову фанатка.
«Урод, тиран, лжец и изменщик, которого не могут забыть? Представляете, какие у меня любовницы, если их обсуждают суперзвезды?» — иронично выразился бизнесмен.
URA.RU напоминает, что Курбан Омаров и Ксения Бородина прожили в браке чуть больше шести лет. Супруги расстались летом 2021 года. При этом у них осталась общая дочь Теона. Бизнесмен не бросает девочку, а старается как можно чаще с ней бывать, несмотря на сложные отношения с телеведущей. Сама дива предпочитает уходить от прямых ответов на вопросы о причинах развода, лишь намекая на «серьезные проблемы».
Ранее 5-tv.ru сообщал, что на фоне стресса после развода Ксения Бородина сильно изменилась внешне.
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