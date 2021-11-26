Не стал опровергать: Омаров унизил Бородину, рассказав о своих любовницах

Известный бизнесмен расстался с теледивой летом 2021 года. Его уже замечают в компании молодых и красивых особ. Так быстро забыл о разводе?

Бывший муж телеведущей Ксении Бородиной устал от бесконечных обвинений в свой адрес и решил прокомментировать слухи о «бесконечных изменах» и «откровенном предательстве». Беседуя с подписчиками в Instagram, он заметил, что является не таким уж плохим человеком, если даже экс-супруга не может отказаться от него и постоянно обсуждает интимную жизнь.

«Ксения намекает всей стране, что вы урод, изменщик, тиран и лжец, который дарит фейки своим любовницам», — обратилась к Омарову фанатка.

«Урод, тиран, лжец и изменщик, которого не могут забыть? Представляете, какие у меня любовницы, если их обсуждают суперзвезды?» — иронично выразился бизнесмен.

Instagram @borodylia

URA.RU напоминает, что Курбан Омаров и Ксения Бородина прожили в браке чуть больше шести лет. Супруги расстались летом 2021 года. При этом у них осталась общая дочь Теона. Бизнесмен не бросает девочку, а старается как можно чаще с ней бывать, несмотря на сложные отношения с телеведущей. Сама дива предпочитает уходить от прямых ответов на вопросы о причинах развода, лишь намекая на «серьезные проблемы».

Ранее 5-tv.ru сообщал, что на фоне стресса после развода Ксения Бородина сильно изменилась внешне.