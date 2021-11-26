Игра в шар: какие тренировки интимных мышц опасны для здоровья — мнение сексолога
Сексолог Петрасова рассказала об опасностях применения тренажеров для интимных мышц
Фото, видео: Depositphotos / Krakenimages.com; 5-tv.ru
Специалист центра сексуального и семейного образования в эксклюзивном интервью 5-tv.ru назвала опасные последствия использования вагинальных шариков, миостимуляторов и тренажеров Кегеля.
В стремлении разнообразить свою сексуальную жизнь и получить от нее максимум чувственных пиков, женщины начинают беспорядочно экспериментировать с секс-игрушками и «прокачивать» интимные мышцы. Опасные последствия, а также противопоказания к использованию вагинальных шариков, миостимуляторов и тренажеров Кегеля в эксклюзивном интервью 5-tv.ru назвала специалист центра сексуального и семейного образования Secrets Надежда Петрасова.
Значение женского здоровья трудно переоценить: от него зависит не только качество жизни прекрасной половины человечества, но и его способность воспроизводить новых жителей планеты. Каждая девушка и женщина просто обязаны знать, как ухаживать за своим телом и лелеять его органы, чтобы и репродуктивную функцию не убить, и наслаждение заполучить.
Эксперт в области сексуального и семейного образования заявила, что ни количество партнеров, ни размеры и форма мужского достоинства не оказывают существенного влияния на снижение тонуса мышц тазового дна.
«Мышцы тазового дна ослабляются из-за генетической предрасположенности, при беременности, поднимания тяжестей на протяжении жизни и по причине естественного старения организма», — пояснила специалист.
Если с проблемами, связанными с ослаблением мышц малого таза, в возрасте до 30 лет сталкивается пятая часть представительниц прекрасного пола, то в диапазоне от 30 до 40 лет их уже становится более половины, а после 45 лет мускулатура и вовсе слабеет в 75% случаев. Игнорирование симптомов может спровоцировать осложнения, и, кроме того, подтянутые интимные мышцы — достаточно привлекательное преимущество для женщины, избавляющее ее от многих неприятностей.
Преимущества натренированных интимных мышц
- Слабее выражен предменструальный синдром;
- Налаживается гормональный фон, кожа становится чище;
- Предотвращение выпадения/опущения матки, недержание мочи;
- Избавление от аноргазмии, возвращение чувствительности и более яркие сексуальные ощущения у тебя и твоего партнера.
Однако, решив «прокачать» мускулатуру, предупредила эксперт, не стоит фанатично повторять упражнения, рекомендуемые наводнившими интернет секс-тренерами, и объяснила, как именно не нужно тренироваться и на чем построены эти запреты.
Базовые правила тренировки интимных мышц
Правило № 1
Не тренируйся без подручных тренажеров внутри влагалища: это может привести к гипертонусу;
Правило № 2
Не следует приступать к тренировкам без консультации с гинекологом, впрочем, как и во всем, что касается репродуктивного здоровья.
Основными противопоказаниями являются любые инфекционные заболевания:
- ЗППП (заболевания, передающиеся половым путем);
- воспалительные заболевания;
- заболевания органов малого таза в период обострения, а также в послеродовой и послеоперационный периоды.
Правило № 3
Ни в коем случае не создавай ощущение потуги, как будто ты тужишься и опорожняешь кишечник: такое напряжение можно делать, только когда интимные мышцы уже укреплены;
Правило № 4
Опасно начинать тренировки, прочитав информацию об упражнениях в непроверенных источниках или «подсмотрев» на первом попавшемся сайте;
Правило № 5
Выбор тренажеров согласуй с гинекологом.
Разнообразить интимную жизнь призваны секс-помощники, среди самых популярных — вагинальные шарики, миостимуляторы, помповый тренажер, тренажер Кегеля.
ТОП-3 лучших тренажеров для прокачки интимных мышц
3 место — вагинальные шарики
«Важно, чтобы вагинальные шарики были из медицинского силикона или пластика: эти материалы безопасны для женского здоровья. Не нужно выбирать нефрит и не стоит даже пробовать стеклянные или железные шарики — это может причинить вред твоему влагалищу», — предупредила сексолог.
2 место — миостимулятор
Тренажер работает с помощью токовых импульсов, которые вызывают сокращение мышц с необходимой силой и частотой, и эффект от миостимулятора наступает достаточно быстро. Однако перед применением обязательно проконсультируйся с врачом и ознакомьтесь со списком противопоказаний к применению миостимулятора в области промежности:
- Беременность;
- Патологии сердца и сосудов (заболевания вен, нарушение сердечного ритма);
- Наличие металлических имплантов в теле, кардиостимулятора;
- Онкологические процессы в организме;
- Инфекционные заболевания;
- Повреждения слизистых матки и влагалища;
- Эпилепсия, психические расстройства.
1 место — тренажер Кегеля
Самый действенный способ восстановить мышцы тазового дна, по мнению эксперта, — тренажер Кегеля. Существует немало разновидностей секс-гаджета, в том числе функциями которых можно управлять через приложение в смартфоне.
Ранее 5-tv.ru рассказывал, почему воздержание от секса может быть опасно для здоровья.
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