Игра в шар: какие тренировки интимных мышц опасны для здоровья — мнение сексолога

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Ника Шумерская
Эксклюзив 1 253

Сексолог Петрасова рассказала об опасностях применения тренажеров для интимных мышц

Фото, видео: Depositphotos / Krakenimages.com; 5-tv.ru

Специалист центра сексуального и семейного образования в эксклюзивном интервью 5-tv.ru назвала опасные последствия использования вагинальных шариков, миостимуляторов и тренажеров Кегеля.

В стремлении разнообразить свою сексуальную жизнь и получить от нее максимум чувственных пиков, женщины начинают беспорядочно экспериментировать с секс-игрушками и «прокачивать» интимные мышцы. Опасные последствия, а также противопоказания к использованию вагинальных шариков, миостимуляторов и тренажеров Кегеля в эксклюзивном интервью 5-tv.ru назвала специалист центра сексуального и семейного образования Secrets Надежда Петрасова.

Значение женского здоровья трудно переоценить: от него зависит не только качество жизни прекрасной половины человечества, но и его способность воспроизводить новых жителей планеты. Каждая девушка и женщина просто обязаны знать, как ухаживать за своим телом и лелеять его органы, чтобы и репродуктивную функцию не убить, и наслаждение заполучить.

Эксперт в области сексуального и семейного образования заявила, что ни количество партнеров, ни размеры и форма мужского достоинства не оказывают существенного влияния на снижение тонуса мышц тазового дна.

«Мышцы тазового дна ослабляются из-за генетической предрасположенности, при беременности, поднимания тяжестей на протяжении жизни и по причине естественного старения организма», — пояснила специалист.

Если с проблемами, связанными с ослаблением мышц малого таза, в возрасте до 30 лет сталкивается пятая часть представительниц прекрасного пола, то в диапазоне от 30 до 40 лет их уже становится более половины, а после 45 лет мускулатура и вовсе слабеет в 75% случаев. Игнорирование симптомов может спровоцировать осложнения, и, кроме того, подтянутые интимные мышцы — достаточно привлекательное преимущество для женщины, избавляющее ее от многих неприятностей.

Преимущества натренированных интимных мышц

  • Слабее выражен предменструальный синдром;
  • Налаживается гормональный фон, кожа становится чище;
  • Предотвращение выпадения/опущения матки, недержание мочи;
  • Избавление от аноргазмии, возвращение чувствительности и более яркие сексуальные ощущения у тебя и твоего партнера.

Однако, решив «прокачать» мускулатуру, предупредила эксперт, не стоит фанатично повторять упражнения, рекомендуемые наводнившими интернет секс-тренерами, и объяснила, как именно не нужно тренироваться и на чем построены эти запреты.

Базовые правила тренировки интимных мышц

Правило № 1

Не тренируйся без подручных тренажеров внутри влагалища: это может привести к гипертонусу;

Правило № 2

Не следует приступать к тренировкам без консультации с гинекологом, впрочем, как и во всем, что касается репродуктивного здоровья.

Основными противопоказаниями являются любые инфекционные заболевания:

  • ЗППП (заболевания, передающиеся половым путем);
  • воспалительные заболевания;
  • заболевания органов малого таза в период обострения, а также в послеродовой и послеоперационный периоды.

Правило № 3

Ни в коем случае не создавай ощущение потуги, как будто ты тужишься и опорожняешь кишечник: такое напряжение можно делать, только когда интимные мышцы уже укреплены;

Правило № 4

Опасно начинать тренировки, прочитав информацию об упражнениях в непроверенных источниках или «подсмотрев» на первом попавшемся сайте;

Правило № 5

Выбор тренажеров согласуй с гинекологом.

Разнообразить интимную жизнь призваны секс-помощники, среди самых популярных — вагинальные шарики, миостимуляторы, помповый тренажер, тренажер Кегеля.

ТОП-3 лучших тренажеров для прокачки интимных мышц

3 место — вагинальные шарики

«Важно, чтобы вагинальные шарики были из медицинского силикона или пластика: эти материалы безопасны для женского здоровья. Не нужно выбирать нефрит и не стоит даже пробовать стеклянные или железные шарики — это может причинить вред твоему влагалищу», — предупредила сексолог.

2 место — миостимулятор

Тренажер работает с помощью токовых импульсов, которые вызывают сокращение мышц с необходимой силой и частотой, и эффект от миостимулятора наступает достаточно быстро. Однако перед применением обязательно проконсультируйся с врачом и ознакомьтесь со списком противопоказаний к применению миостимулятора в области промежности:

  • Беременность;
  • Патологии сердца и сосудов (заболевания вен, нарушение сердечного ритма);
  • Наличие металлических имплантов в теле, кардиостимулятора;
  • Онкологические процессы в организме;
  • Инфекционные заболевания;
  • Повреждения слизистых матки и влагалища;
  • Эпилепсия, психические расстройства.

1 место — тренажер Кегеля

Самый действенный способ восстановить мышцы тазового дна, по мнению эксперта, — тренажер Кегеля. Существует немало разновидностей секс-гаджета, в том числе функциями которых можно управлять через приложение в смартфоне.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, почему воздержание от секса может быть опасно для здоровья.

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