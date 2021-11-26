Стал известен пол третьего ребенка Агнии Дитковските

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Алексей Хитров
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У актрисы Агнии Дитковските родилась девочка

Стал известен пол третьего ребенка Агнии Дитковските

Фото: Instagram @ditkovskyte

Ранее актриса сообщила, что стала трижды мамой, не раскрыв ни имени, ни пола малыша.

Ставшая 3 ноября в третий раз матерью актриса Агния Дитковските родила девочку. Об этом сообщает StarHit.ru со ссылкой на источник близкий к семье отца ребенка — московского ресторатора Богдана Панченко.

О появлении на свет дочери Дитковските сообщила в Instagram через неделю после родов. При этом ни пол, ни выбранное имя для малыша она не раскрыла.

16 апреля 2017 года актриса также втайне родила второго ребенка. 33-летняя Дитковските вообще старается не афишировать личную жизнь. Известно, что с 2006 года она встречалась с актером Алексеем Чадовым, в 2009-м звезды расстались, а 24 августа 2012 года — поженились. 5 июня 2014 года у них родился сын Федор, а через год звездная пара распалась. С тех пор свои романы Дитковските старается не делать публичными.

Ранее 5-tv.ru опубликовал первое фото Агнии Дитковските после рождения третьего ребенка.

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