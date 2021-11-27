Астропрогноз для всех знаков зодиака на неделю с 29 ноября по 5 декабря

Общий фон предстоящей недели будет скорее положительным. Звезды подарят представителям знаков зодиака собранность, сосредоточенность на своих целях, готовность к системным действиям, направленным на результат. Также в большинстве из нас проснутся положительная энергичность и напористость.

Неделя особенно хороша для любовной сферы: периоды очарования и нежности будут сменяться периодами страсти и настойчивости, и все только с положительным оттенком! Об этом 5-tv.ru рассказал астролог Сергей Седашёв.

Овен — гороскоп на неделю

Овнов в ближайшие дни ждет ну практически одни радости. Неделя особенно хороша для спланированных, активных, энергичных действий. Также энергии недели будут способствовать активному мышлению и переговорам, в которых вам удастся с лучшей стороны проявить свою настойчивость. Для романтической сферы неделя не самая подходящая, что-то непременно пойдет вразрез с вашими ожиданиями.

Телец — гороскоп на неделю

Для Тельцов продолжается период, когда гораздо лучше проявлять мягкость, нежность и склонность к компромиссу, чем резкость, напористость или агрессивность. Неделя может принести вам повышенное возбуждение в романтической и сексуальной сфере. Там тоже лучше сделать больший акцент на нежности, а не на страсти.

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Близнецы — гороскоп на неделю

Близнецам на предстоящей неделе лучше всего направить свои усилия на умственную активность, переговоры, решение проблем и осмысление новых идей. Для романтической сферы неделя неблагоприятная — возможны неудовлетворенность, перепады настроения, конфликты в личной жизни.

Рак — гороскоп на неделю

Ракам на следующей неделе следует проявить энергичность и упорство. Смело и активно приступайте к реализации идей, которые будут к вам приходить. Будьте готовы громко заявить о себе как на словах, так и (особенно) на деле. Для романтической сферы неделя менее благоприятна — возможны взаимные претензии и упреки.

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Лев — гороскоп на неделю

Для Львов начинается очень положительный период. Вы будете уверены, собраны и сфокусированы. Вам представятся отличные возможности заявить о себе, ярче раскрыться, показать окружающим пример, проявиться с лучшей стороны — и словом, и делом. Неделя хороша для выступлений и применения ораторского искусства.

Дева — гороскоп на неделю

Девам на предстоящей неделе лучше всего сфокусироваться на личной жизни, в области романтики и удовольствий. Стремитесь по максимуму проявлять нежность, мягкость, склонность к гармонии, красоте и компромиссу. Настойчивые действия не приведут к успеху, наоборот, могут создать конфликты. Также порой вам может не доставать точности в мышлении и планировании.

Весы — гороскоп на неделю

Весам предстоит скорее положительный период. Особенно он хорош для самореализации. Энергии недели помогут вам раскрыться, заявить о себе, успешно выступать с речами и совершать большие поступки. Вам следует не ограничивать себя в общении с окружающими, особенно если это общение кажется вам важным и перспективным. Для романтической сферы неделя скорее неудачная. Возможны разочарование и некоторая неудовлетворенность.

Скорпион — гороскоп на неделю

Для Скорпионов продолжается и подходит к концу особенно страстный период. Успейте воспользоваться всеми его преимуществами. У вас повышены одновременно и обаяние, и страстность. Это будет способствовать раскрытию ваших энергий — в чувственной и романтической сфере, в сексе, в спорте, возможно, в искусстве или творчестве.

Стрелец — гороскоп на неделю

Для Стрельцов начинается энергичный и продуктивный период. Это то время, когда вы можете осознать свои ценности и приоритеты, поставить важные для вас цели, тщательно все спланировать и приступить к исполнению. Не откладывайте и воспользуйтесь всеми этими преимуществами. Вам следует всерьез задуматься о том, что для вас ценно, что вы можете сделать, чтобы воплотить мечты.

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Козерог — гороскоп на неделю

Для Козерогов продолжается положительный период, связанный с романтикой, нежностью и гармонией. Он особенно хорош для того, чтобы углублять и развивать ваши личные отношения. Также можно посвятить время творчеству и искусству. Еще будет хорошо раскрыть вашу мягкую и тонкую сторону натуры, может быть временно отвлечься от дел и целей, посвятить время приятным занятиям и общению с приятными вам людьми.

Водолей — гороскоп на неделю

Для Водолеев начинается продуктивный период, когда вам будет проще заявить о себе, рассказать о своих идеях, находках и открытиях. Ваши коммуникативные способности будут на высоте, разговоры будут строиться легко и приятно, приносить вам чувство удовлетворения и самореализации. Для окружающих такой диалог тоже будет полезным. Больше общайтесь и взаимодействуйте с людьми!

Рыбы — гороскоп на неделю

Для Рыб продолжается и уже несколько идет на спад период, очень благоприятный для романтической, чувственной и сексуальной сферы. Энергии нежности и мягкости соединятся в вас с энергиями страсти и уверенности в себе. Этот коктейль принесет незабываемые ощущения, а также может привести к важным событиям в личной жизни. Воспользуйтесь этим положительным фоном, чтобы глубже раскрыться, познать мир своих эмоций и ощущений, подарить нежность окружающим.

Ранее 5-tv.ru публиковал рунический гороскоп на неделю с 29 ноября по 5 декабря для всех знаков зодиака. Специалист по рунам Игорь Вечерский рассказал, чего стоит ожидать разным представителям зодиакального круга в ближайшие дни.