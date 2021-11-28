«Не верю Дудю и Собчак»: заплаканный Билан раскрыл фанатам свои душевные тайны

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Виктория Андреева
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Дима Билан объяснил, почему отказался от интервью Дудя и Собчак

Фото, видео: Instagram @bilanofficial

Знаменитый певец рассказал о небольшом грехе и объяснил постоянное желание плакать.

Певец Дима Билан устроил вечер откровений с фанатами. В Instagram артист выложил серию видео, где на примере журналистки Ксении Собчак и блогера Юрия Дудя доказывает, что является самым честным человеком в шоу-бизнесе. Некоторых юзеров прямота артиста обескуражила.

Изначально Билан предупредил смотрящих, что находится в состоянии алкогольного опьянения — этим он объяснил желание «поговорить по душам». Певец признался, что Собчак и Дудь давно зовут его на интервью, якобы с целью раскрыть сущность. Но тот непреклонен.

«Я сколько отказывался от интервью больших! От Дудя — писал, звонил мне. С Ксюшей Собчак отказался. Потому что не верю им! Но я вам верю. Я не сделал ничего за деньги, потому что я вам верю и дорожу вашим вниманием!» — ни с того ни с сего промолвил музыкант.

Instagram @bilanofficial

Дима Билан сообщил, что выглядит зареванным не просто так — он действительно плакал от усталости и безысходности. Артист сказал, что его нагрузки несравнимы с теми, что есть у многих селебрити. Например, последние три дня музыкант вообще не спал, поэтому стресс снимает алкоголем.

«Я в состоянии высечения искр. У меня другого не бывает. Я очень устал. Но мне не стыдно за то, что я честен. Я всегда честен перед вами — всегда. А вы знаете, сколько я написал музыки новой? Я написал уже целый альбом! А я болел два раза — с бронхитом катался. Со сломанной ногой давал концерт. Чуть ли не гангрену обещали, а я давал концерты! Я вообще, если честно, хороший парень. Неплохой», — восхищался собой Билан.

А в конце добавил, что в отличие от многих селебрити никогда не поет под фонограмму и еще раз попросил простить его за нетрезвость.

Ранее 5-tv.ru рассказал, почему Дима Билан разрыдался, узнав о госпитализации Александра Градского.

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