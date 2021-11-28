День матери: какие традиции соблюдают и что принято дарить

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Артем Зайцев
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В России принято отмечать этот праздник в последний выходной осени. В этом году эта дата выпадает на 28 ноября.

День матери: какие традиции соблюдают и что принято дарить

Фото: Depositphotos / sunemotion

В каждой культуре или народе всегда фигурировал праздник под названием «День матери». Однако в каждой стране эта дата отмечается в разные дни. В России его принято отмечать в последний выходной осени. Иначе говоря, в 2021 году это событие приходится на 28 ноября, пишет Rsute.

Как появился День матери:

Праздник возник еще до Октябрьской революции, однако не снискал большой популярности. В 1980-х годах была предпринята попытка возобновить забытую знаменательную дату. Учительница из Баку предложила ввести его в некоторых школах Азербайджана, но и в этом случае праздник не прижился.

Только в 1998 году вопрос об утверждении Дня матери подняла Государственная Дума. Соответствующий приказ подписал президент России. С тех пор эта дата отмечается каждый последний выходной осени.

Цель праздника:

Он рассчитан на укрепление семейных ценностей и роли матери в жизни каждого человека. В этот день проводятся торжественные мероприятия, на которых чествуются все российские матери и бабушки. Им принято дарить цветы, подарки и поздравлять с праздником.

Символом этого дня является цветок незабудка. Это скромное и аккуратное растение символизирует любовь и верность к тем, кого мы должны любить и помнить.

Что стоит подарить маме:

Подарком самым важным людям в вашей жизни может быть множество вещей. Например, одежда, аксессуары или парфюм. Порадовать бабушек и матерей может абонемент в салон красоты. Тем не менее стоит помнить, что лучшим подарком для женщины всегда остаются цветы. Если вы желаете выразить свою любовь и признательность шикарным и пышным букетом, тогда стоит его приобрести. Однако ваши матери и бабушки оценят и небольшую цветочную композицию, ведь в этом подарке самое приятное — внимание.

Разумеется, не стоит забывать и о шоколаде, конфетах, торте. Поздравительная открытка также отлично дополнит ваше поздравление.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что «Одноклассники» запустили «Воспоминания» и персональные ролики ко Дню матери.

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