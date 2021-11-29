Что известно о штамме коронавируса «Омикрон»: где уже выявили, какие симптомы?
Сейчас предшественник дельта-штамма активно завоевывает Европу. Его называют самым опасным среди всех известных вариантов SARS-CoV-2.
Фото, видео: depositphotos / marketing.lasers@ya.ru; 5-tv.ru
Новый штамм коронавируса под названием «Омикрон» обнаружили еще в двух странах — Австрии и Канаде. Чтобы не допустить новой волны эпидемии, Россия в воскресенье, 28 ноября, приостановила авиасообщение с рядом государств. В черном списке — страны Южной Африки и Гонконг.
Россиян, которые возвратились из этих стран, а также побывавших недавно в Великобритании, Израиле и Китае, будут отправлять на экспресс-тестирование прямо в аэропорту. Главные симптомы нового вируса — сильная усталость и головная боль.
А среди зараженных уже есть шестилетний ребенок. Корреспондент МИЦ «Известия» Наталья Иванова объяснит, почему «омикрон» называют самым опасным.
Как и его предшественник дельта-штамм, новый вариант ковида — «Омикрон» — быстро завоевывает Европу. Подтверждены случаи заражения в Чехии, Германии, Бельгии, Нидерландах, Италии, Великобритании. Министр здравоохранения Франции предположил, что инфицированные уже есть и здесь.
За «Дельтой» последовал «Омикрон». Две буквы греческого алфавита в ВОЗ пропустили намеренно: следующая — ню — созвучна английскому new, а кси — фамилии «си» — Си Цзин Пин, например. В Китае бы не поняли. Известно о новом штамме немного: еще более заразен, и им чаще болеют дети.
«„Омикрон» — штамм, который вызывает серьезную озабоченность. У него большое количество мутаций. Сейчас мало информации. Нам нужно время на то, чтобы провести все исследования», — сказала Мария ван Керкхове, глава технической группы подразделения чрезвычайных заболеваний ВОЗ.
Новый вирус родом из южной Африки. На эту новость Запад реагирует мгновенно. Почти вся Европа прекращает перелеты в этот регион.
«У нас обнаружены два случая этого нового варианта ковида — „Микрон“. Мы вносим еще четыре страны в красный список: Ангола, Мозамбик, Малави и Замбия. Если кто-то возвращается из этих стран, они должны будут отправиться на изоляцию», — предупредил министр здравоохранения Великобритании Саджид Джавид.
Британия выдвигает самые жесткие требования. Не успел вернуться на Родину до четырех часов воскресенья — садись на карантин. Итог — в аэропортах ЮАР очереди. Огромный пассажиропоток и отложенные рейсы.
Власти Израиля идут еще дальше — решают полностью закрыть границы. Пока на две недели. Здесь надеются: за это время в ВОЗ исследуют новый штамм и расскажут, какая вакцина лучше от него защитит.
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