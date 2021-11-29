Что известно о штамме коронавируса «Омикрон»: где уже выявили, какие симптомы?

Новый штамм коронавируса под названием «Омикрон» обнаружили еще в двух странах — Австрии и Канаде . Чтобы не допустить новой волны эпидемии , Рос си я в воскресенье, 28 ноября, приостановила авиасообщение с рядом государств. В черном списке — страны Южной Африки и Гонконг.

Россиян, которые воз вратились из этих стран, а также побывавших недавно в Великобритании , Израиле и Китае , будут отправлять на экспресс-тестирование прямо в аэропорту . Главные симптомы нового вируса — сильная усталость и головная боль.

А среди зараженных уже есть шестилетний ребенок . Корреспондент МИЦ « Известия » Наталья Иванова объяснит, почему «омикрон» называют самым опасным.

Как и его предшественник дельта-штамм, новый вариант ковида — «Омикрон» — быстро завоевывает Европу . Подтверждены случаи заражения в Чехии , Германии , Бельгии , Нидерландах , Италии , Великобритании. Министр здравоохранения Франции предположил, что инфицированные уже есть и здесь.

За «Дельтой» последовал «Омикрон». Две буквы греческого алфавита в ВОЗ пропустили намеренно: следующая — ню — созвучна английскому new, а кси — фамилии «си» — Си Цзин Пин, например. В Китае бы не поняли. Известно о новом штамме немного: еще более заразен, и им чаще болеют дети.

«„Омикрон» — штамм, который вызывает серьезную озабоченность. У него большое количество мутаций. Сейчас мало информации. Нам нужно время на то, чтобы провести все исследования », — сказала Мария ван Керкхове, глава технической группы подразделения чрезвычайных заболеваний ВОЗ.

Новый вирус родом из южной Африки. На эту новость Запад реагирует мгновенно. Почти вся Европа прекращает перелеты в этот регион.

«У нас обнаружены два случая этого нового варианта ковида — „Микрон“. Мы вносим еще четыре страны в красный список: Ангола , Мозамбик, Малави и Замбия. Если кто-то возвращается из этих стран, они должны будут отправиться на изоляцию», — предупредил министр здравоохранения Великобритании Саджид Джавид.

Британия выдвигает самые жесткие требования. Не успел вернуться на Родину до четырех часов воскресенья — садись на карантин. Итог — в аэропортах ЮАР очереди. Огромный пассажиропоток и отложенные рейсы.