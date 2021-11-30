Звезда «Кадетства» Александр Головин стал неузнаваем: «Птаха уже не тот»

Молодой актер сменил имидж и стал напоминать звезду французского кино Пьера Ришара.

Актер Александр Головин, который стал широко известен зрителю благодаря роли в популярном сериале «Кадетство», немало удивил фанатов своим новым имиджем.

Недавно он принял участие в проекте «Фактор страха», где ему пришлось испытать на прочность все резервы своего организма. По правилам шоу знаменитость был вынужден окунуться в емкость с помоями и отведать такие деликатесы, как мозг и кишечник свиньи.

Не ясно, что так сильно сказалось на внешности актера — череда этих диких испытаний или другие жизненные коллизии, однако на опубликованном недавно снимке звезды в Instagram многие просто не узнали обаятельного парня с милой улыбкой из известного телесериала.

«Птаха уже не тот. Нет морячка более»;

«Пьер Ришар — одно лицо»;

«Ой, как изменился в сравнении с кадетом», — заметили поклонники актера.

Instagram @s.a.n.e.k13

В комментариях с удовольствием вспоминали «Кадетство», несмотря на то, что сериал вышел на экраны в 2006 году, а вот новый образ артиста и, в частности, стрижка-каре, не были оценены по достоинству.

Судя по фильмографии Головина, он один из самых востребованных молодых актеров в современном кино. На его счету почти полсотни ролей в фильмах и сериалах.

Также актер с 2002-го по 2014 годы снимался в выпусках киножурнала «Ералаш», клипах популярных исполнителей и принимал участие в различных телепроектах.

А вот в личной жизни знаменитости все не так однозначно, как в карьере. Головин не женат, но у него растет дочь по имени Оливия от гримера Светланы Белогуровой. История с внебрачным ребенком стала достоянием общественности два года назад.

Мать девочки в эфире одного из ток-шоу рассказала, что их роман с Головиным случился во время съемок в Ялте в 2017 году. Узнав о том, что скоро станет отцом, актер, с ее слов, предложил ей прервать беременность, но она приняла другое решение. В итоге отцовство Головина было доказано в суде по результатам ДНК-теста.

Кроме того, этим летом актер оказался в центре еще одного громкого скандала. Начинающая актриса Дарья Митичашвили обвинила его в домогательствах. По словам девушки, находившийся в нетрезвом состоянии Головин «лез к ней под юбку» однажды вечером.

По словам агента актера Анны Стародумовой, рассказанное не соответствует действительности, а Митичашвили, вероятно, просто хотела получить свою «минуту славы» и повысить свою популярность за счет громкого скандала с участием известного артиста.

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