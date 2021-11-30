🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 30 ноября, для всех знаков зодиака

Ежедневный гороскоп на 5-tv.ru: сегодня, 30 ноября, убывающая Луна находится в Весах. Это вместе с расположением других звезд означает, что представители нескольких знаков зодиака смогут существенно улучшить свое материальное положение. Однако взамен придется серьезно потрудиться.

♈ Овен

«В вашем мире никогда не умирают любовь, богатство, деньги и возможности». Повторите это несколько раз, Овны. Если все еще не верится, прислушайтесь к звездам. Они говорят, что вы вступили в период финансового роста. С этого момента все постепенно будет становиться лучше. Просто продолжайте делать свое дело.

Космический совет: продолжайте трудиться, вас ждет награда!

♉ Телец

Альберт Эйнштейн однажды сказал: “Я не умен и не особенно одарен. Мне просто очень, очень любопытно.” Сегодня звезды призывают вас поразмыслить над словами гения. Не бойтесь экспериментов и не открещивайтесь от вещей, в которых не успели разобраться. Посвятите день этот день познанию нового.

Космический совет: сегодня выкрутите свое любопытство на максимум.

♊ Близнецы

То, во что вы верите, неизбежно находит отражение в вашей реальности. Если вы считаете, что все сговорились и мешают вам двигаться вперед, вы никогда не увидите новые возможности. Однако если вы готовы смотреть на вещи по-новому, открытые двери обретут видимые очертания. Настало время для переоценки своих убеждений.

Космический совет: откажитесь от убеждений, которые мешают вам двигаться вперед.

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♋ Рак

Если вы чувствуете, что невидимые силы снова и снова подталкивают в определенном направлении, то на это есть причина. Вселенная пытается предложить вам новый путь, Раки. Испугаться неизвестного – это нормально. Но у вас всегда есть возможность начать с малого и посмотреть, куда ведет новая дорога.

Космический совет: для вас открывается новый путь.

♌ Лев

«Мы все в сточной канаве, но некоторые из нас смотрят на звезды». Поразмыслите над этой цитатой Оскара Уайльда, Львы. В жизни каждого человека есть место для чудес и магии. Поэтому заряжайтесь оптимизмом и с ним же встречайте сегодняшний день. Звезды обещают, что скоро все изменится к лучшему.

Космический совет: в жизни каждого человека есть место для магии – не только для грусти.

♍ Дева

Вы верно оцениваете цель, предназначенную вам свыше. И полны решимости действовать в соответствии с внутренним руководством. У вас может не оказаться под рукой готового, расписанного до конца плана. Это нормально, Девы. Сделайте один шаг навстречу Вселенной, и мироздание сделает десять шагов навстречу вам.

Космический совет: все сложится лучше, чем вы думаете.

♎ Весы

На вашем финансовом поприще все выглядит хорошо, а местами даже прекрасно. Уже некоторое время вы наблюдаете за ростом доходов, и это нужно сохранить. Чтобы оставаться в энергии изобилия, продолжайте делиться с другими и оставаться открытыми. Звезды показывают, что с этого момента все будет становиться только лучше, Весы.

Космический совет: вы стали магнитом для денег. Чего бы вам это ни стоило, не останавливайтесь.

♏ Скорпион

Звезды показывают, что вас ждут новые начинания на работе, а может и вообще новая карьера. Если вы давно задумывались о смене деятельности или повышении, сейчас самое время прощупать почву и поговорить с нужными людьми. Однако большие мечты требуют больших действий, Скорпионы. Не жалуйтесь потом, что вас не предупреждали.

Космический совет: сегодня благоприятный день для смены должности или работы, если вы об этом задумывались.

♐ Стрелец

Понять свою истинную цель и увидеть очертания идеальной для вас жизни – это только первый шаг. Чтобы сделать остальные, потребуется железная сила воли. Хватит ли вам ее, чтобы воплотить свое видение в жизнь, Стрельцы? Уже полученные навыки не помогут справиться со всеми трудностями, придется постоянно учиться новому. Примите это как должное и настройтесь на неустанную работу.

Космический совет: нет никакой хитрости – чтобы добиться цели, придется вкалывать.

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♑ Козерог

Джулиан Смит писал: «Путешествие в неизвестное – это, по сути, расширение того, что вам известно». Поразмыслите над этим за утренним чаем или кофе, Козероги. Настало время грести вперед, оставлять знакомое позади и прокладывать путь к новым берегам. Смотрите вперед, а не цепляйтесь за прошлое – только так можно расти.

Космический совет: примите то, что ждет вас впереди, и отпустите прошлое.

♒ Водолей

Оставьте прошлое и всю связанную с ним боль позади. Для вас наступает переходный период. Поверьте, космические потоки ведут вас к более спокойным берегам. Включите в повестку дня медитацию. В этот период вы можете общаться с высшими силами. Вознесите свои молитвы, и их услышат.

Космический совет: откажитесь от болезненного прошлого и загадайте для себя чудесное будущее.

♊ Рыбы

Роль лидера требует от ее исполнителя определенных жертв. Самая важная из них - позволить команде действовать по своему усмотрению, подталкивая ее сзади. Для этого нужно быть в курсе сильных и слабых сторон каждого члена команды и предоставлять им возможность улучшать свои навыки. Если же вы будете делать всю работу самостоятельно, то станете хорошим сотрудником, но не хорошим лидером.

Космический совет: сегодня вы должны принять на себя роль лидера.

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