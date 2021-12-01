🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 1 декабря, для всех знаков зодиака

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Игорь Рязов
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Сегодня убывающая Луна в Весах сделает день крайне благоприятным для знаков зодиака. В первый день зимы многие почувствуют, будто Новый год уже наступил. Узнайте, что звезды приготовили именно вам.

Фото, видео: 5-tv.ru

Ежедневный гороскоп на 5-tv.ru: сегодня, 1 декабря, убывающая Луна находится в знаке Весы. Она будет благоволить тем, кто проявит прилежность, трудолюбие и упорство. В целом же, первый день зимы обещает стать чудесным для большинства знаков зодиака. Многие смогут почувствовать себя так, будто Новый год уже наступил.

Овен

Первый день зимы станет для вас чудесным, Овны. Вы успешно преодолели последнее препятствие и теперь можете наслаждаться плодами своей силы, решимости и тяжелой работы. Найдите время нажать на «паузу» и немного насладиться этим чувством. Помните, что жизнь — это не совокупность выполнения больших дел. Если не радоваться сейчас, то когда?

Космический совет: первый день зимы будет для вас полон чудес. Если вы найдете время, чтобы их увидеть.

Телец

Пришло время повысить свой уровень, Тельцы. Пришло время показать миру силу своей прилежности и трудолюбия. Для кого-то из вас это означает необходимость овладеть новыми навыками, а других — выполнение одной и той же задачи снова и снова. Небольшой совет: чтобы достичь мастерства, подготовьте правильным образом свое рабочее пространство.

Космический совет: сегодня все свое внимание вы должны уделить учебе или работе.

Близнецы

Если вы не можете принять свой успех, отказываетесь гордиться собственными достижениями, сомневаетесь в своих знаниях и навыках, то знайте — вы не одиноки. К счастью, покинуть клуб людей с синдромом самозванца не так уж сложно. Достаточно пригласить своих внутренних демонов на чай и спросить их о самых глубоких страхах. Да, они тоже боятся.

Космический совет: пригласите своих внутренних демонов на чай. Вам нужно серьезно поговорить.

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Рак

Звезды показывают, что в жизнь Раков пришли радость и приподнятое настроение. Возможно, скоро поженитесь вы или кто-то из ваших близких. Не исключено, что скоро исполнится ваша заветная мечта или произойдет что-то очень приятное. И не бойтесь, Вселенная не собирается неожиданно выбить почву у вас из-под ног, как только вы расслабитесь.

Космический совет: открывайте шампанское, вас ждет чудесный день!

Лев

Короткие пути только кажутся такими. На самом деле по ним нередко приходится идти дольше, чем по длинным. Сегодня звезды призывают Львов отказаться от поиска разных хитростей для достижения цели в пользу нудной и честной работы. От вас требуются терпение и настойчивость — только так можно достичь своей цели в этот период.

Космический совет: полностью сосредоточьтесь на работе.

Дева

У всех нас есть особенное место, Девы. Священное пространство, в которое мы путешествуем с помощью силы мысли. В нем можно быть ребенком, чувствовать себя самым сильным, любимым и защищенным. И сегодня вам нужно отправиться именно в это место, чтобы отыскать потерявшуюся где-то часть себя. Хорошего приключения.

Космический совет: ваша фантазия спрятала от вас драгоценности. Пусть покажет, где они.

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Весы

Время идет, Весы, и приносит вам любовь, успех и признание, которых вы заслуживаете. Но, как вы знаете, только времени недостаточно — приходится много работать самостоятельно. Учитывая, что в последние дни было много активности, звезды рекомендуют вам сделать передышку. Только перед тем, как позволить себе отдых, убедитесь, что твердо стоите на земле.

Космический совет: вам нужна небольшая передышка. Просто подышите.

Скорпион

Сегодня вам захочется отойти от повседневной рутины и сосредоточиться на творческом порыве. Идеальный день для посещения музея или театра. Также день благоприятен для того, чтобы попробовать себя в новом хобби, будь то живопись, музыка или литераторство.

Космический совет: раскройте новые грани своей личности.

Стрелец

Писатель Джордж Эллиот однажды сказал: «Никогда не поздно стать тем, кем ты мог бы быть». Это то, над чем звезды призывают вас поразмыслить сегодня. То, о чем вы сейчас мечтаете, — это возможность, а не пустые грезы. Если она противоречит вашей прошлой жизненной цели — ничего страшного. Мы меняемся, и ваши желания пятилетней давности не обязаны находить отклик в вашей душе.

Космический совет: «Никогда не поздно стать тем, кем ты мог бы быть»

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Козерог

Важнейший вопрос этого дня таков: верите ли вы, что сможете добиться успеха в этом проекте? Готовы ли вы отдать ему все свои силы? Если ответ «да», то пришло время идти вперед и побеждать, Козероги. Если же нет, звезды рекомендуют вам притормозить. Оглянитесь по сторонам, возможно, вы упустили другую возможность.

Космический совет: вам нужно решить, стоит ли эта игра свеч.

Водолей

Водолеям сегодня следует примерить на себя роль учителя и наставника, особенно это касается тех, кто занимает руководящие должности. Ваши сотрудники и друзья были бы счастливы, получить от вас хотя бы часть накопленных знаний, помогите им достичь тех же высот, что и вы.

Космический совет: поделитесь накопленными знаниями.

Рыбы

Звезды предрекают Рыбам новый виток в жизни. Сегодня возможна по-настоящему судьбоносная встреча, этот человек вскоре может стать для вас самым близким и понимающим во всем окружении, а может и чем-то большим.

Космический совет: ступите на неизвестную ранее тропу.

Ранее 5-tv.ru публиковал астропрогноз для всех знаков зодиака на неделю с 29 ноября по 5 декабря.

-3° Атмосферное давление 735 мм рт. ст.
Относительная влажность 93%
74.89
-0.09 84.82
0.34
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 1 декабря, для всех знаков зодиака

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