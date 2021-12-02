Сын шокирован видео с немощным и ведомым под руки Зайцевым: «Это мерзость!»

По словам Егора Зайцева, страдающий болезнью Паркинсона модельер изолирован от близких и находится под влиянием мошенников. Они издеваются над ним и выводят еле живого в свет.

Сын Вячеслава Зайцева Егор заявил, что окружение тяжелобольного модельера не подпускает его к отцу. Наследник кутюрье продолжает настаивать — вокруг его страдающего болезнью Паркинсона папы собрались обманщики и прихлебатели. Именно они якобы изолировали Зайцева от близких, чтобы использовать в собственных интересах. Сфера этих интересов понятна сыну художника. Он уверен, что злопыхатели мечтают завладеть имуществом пожилого и практически недееспособного маэстро.

На неделю моды в Москве Вячеслава Зайцева, как известно, буквально принесли. Двое рослых мужчин вели его под руки по красной дорожке, усаживали, а позже с модельером, как с реквизитом, фотографировались все, кому не лень. Тот смиренно сидел за столом, старался растянуть дрожащий рот в улыбку и благодарно кивал в ответ на аплодисменты. Сына возмутило отношение к 83-летнему отцу.

«Это мерзость! Издевательство над слабым человеком. Преступная эксплуатация великого художника ради собственного обогащения. Надеюсь, что их ждет уголовное наказание и реальные сроки по соответствующим статьям», — цитирует Егора Зайцева «Звездач».

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Как рассказал об окружении модельера его сын, мошенники (он зовет их именно так) раздают от имени отца «бездарные и пошлые» интервью, делают фейковые вбросы, даже отвечают за него на телефонные звонки, пытаясь подделать голос. Они же распространяют в СМИ клевету о Зайцеве-младшем.

«Я уже год подвержен циничной травле, что подрывает мою 40-летнюю безупречную деловую репутацию», — отметил он.

Наследник дизайнера заявляет, что спас его дом моды от краха, расплатился по всем долгам, преодолел кризис в бизнесе, но в ответ получил лишь новые проблемы. Теперь окружение кутюрье препятствует его общению с отцом, охране велено не подпускать Егора к имению маэстро.

Стоит отметить, друг Вячеслава Зайцева Вадим Хусаинов настаивает на противоположном: он уверяет, что наследник потерял всякую связь с папой, бросил его на произвол судьбы и заранее объявил парализованным и недееспособным, почти уже похоронил заживо. За что бьются родственники и опекуны бедного дизайнера, уже понять трудно, одно обвинение тут же бьется другим. К одному точно не стремятся — позволить несчастному провести старость в спокойствии и хоть немного отдохнуть от скандалов.

Ранее 5-tv.ru выяснял, кому выгоден развал дома моды Вячеслава Зайцева.