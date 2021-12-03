Удар взрослого человека: врач объяснил смерть подростка от рук сверстника

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Наталья Григорьевская
Эксклюзив 1 032

Невролог Гайфутдинов рассказал о причинах гибели ребенка от удара в голову

Фото, видео: Depositphotos / ImageSupply; 5-tv.ru

Доцент кафедры неврологии и нейрохирургии КГМУ в интервью 5-tv.ru рассказал, почему от удара сверстника по голове мог скончаться ребенок под Хабаровском, и как распознать черепно-мозговую травму.

Ребенка в Комсомольске-на-Амуре ударил по голове сверстник «в помещении школы после конфликта». К травмированному 13-летнему школьнику вызвали скорую, но медикам не удалось спасти семиклассника. Невролог, доцент кафедры неврологии и нейрохирургии КГМУ Рустем Гайфутдинов в эксклюзивном интервью 5-tv.ru рассказал, почему ребенок мог скончаться от удара по голове.

Эксперт предположил, что убийство не было целенаправленном и виноваты гормоны: тестостерон в подростковом возрасте провоцирует агрессию, делая мальчишек нечувствительными к боли. Как бывает в таких случаях, ссора, повлекшая гибель ребенка, могла возникнуть на ровном месте, из-за пустяковой шалости, которая в итоге выплеснулась в неконтролируемую ярость. И обидчик не соизмерил свою физическую составляющую, нанеся смертельный удар.

«Мог ли один удар привести к печальному итогу? — Мог. Если соизмеримость силу удара, то подростки 13 лет — это уже сила: они могут недопонимать и недооценивать ее, но физически это уже удар взрослого человека», — заявил врач.

Кроме того, невролог не исключил, что у погибшего ребенка могли быть аномалии сосудов в виде сосудистых аневризмов. Небольшой процент популяции имеет такую дефектность сосудистой стенки, и поэтому даже небольшие травматические удары могут вызвать необратимые последствия.

Специалист в области нейрохирургии предположил, что агрессор нокаутировал ровесника, и здесь сошлись две составляющие — сила и вектор удара.

«Удар был сильный и, скорее всего, в висок, там есть менингеальные оболочные артерии, разрыв которых приводит к развитию субдуральных гематом, которые, даже при отсутствии аневризмы, могут привести к печальному итогу», — описал медик вероятное развитие смертельной травмы.

В иных случаях, при другой локализации удара, может быть другой сценарий драмы, с позитивным исходом.

«Травматические субдуральные и эпидуральные гематомы иногда несут светлый промежуток. После удара человек очнулся, и переходное состояние может быть скрытым какое-то время, от нескольких часов до нескольких суток», — объяснил специалист.

В таком случае кровь подтекает понемногу, а у мозга есть свои пространства, где он способен поджиматься. Пострадавший при этом может жаловаться на головные боли и головокружение, помутнение, тошноту, слабость.

«По прошествии компенсаторного резервного пространственного периода, когда крови достаточно истекло в оболочных промежутках, дальше происходит оттеснение, смещение головного мозга. Возможно, в описанном случае был разрыв крупного сосуда, и одномоментно большое количество крови вызвало быстрое накопление крови и последующее оттеснение. В мозжечке располагаются жизненно важные центры, отвечающие за дыхание, поддержание сердечной деятельности. Ущемление и могло привести к гибели пациента», — заключил невролог.

Развился дислокационный синдром со сдавлением дыхательных центров в большом затылочном отверстии, и единственная возможность спасти пациента — доставить его максимально быстро на операционный стол, где врачи проведут нейрохирургическую декомпрессивную операцию, когда вскрывается свод черепа, удалятся гематома, и человеческая жизнь спасается.

Известно, что ребенок скончался в здании школы, не попав в спасительные руки хирургов.

«Голова не является объектом для отработки приемов, и даже профессионально занимающиеся спортом, например, боксеры погибают. Поэтому надо бережнее относиться к голове и минимизировать, по возможности, удары», — подытожил доцент кафедры неврологии и нейрохирургии Казанского медуниверситета Рустем Гайфутдинов.

Как ранее писал 5-tv.ru, пульмонолог предупредил любителей караоке о риске смерти от лопнувшего легкого.

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