Черная икра ложками и весь бомонд: Киркоров шикарно отпраздновал 10-летие дочери

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Артем Решетов
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Видео с празднования 10-летия дочери Филиппа Киркорова появились в сети

Фото, видео: Instagram @fkirkorov, @omarbayramov, @anilorak

Юная Алла-Виктория отпраздновала свой десятый день рождения — ее звездный отец закатил грандиозную вечеринку, на которую были приглашены десятки знаменитостей.

Король эстрады Филипп Киркоров закатил пышное празднование десятилетия своей дочери Аллы-Виктории — загородный дворец артиста на одну ночь превратился в резиденцию Круэллы де Виль, а фотографии и видео с мероприятия появились у множества приглашенных гостей.

Именинница предстала перед гостями в образе модницы, гоняющейся за далматинцами — ее день рождения посетили известные блогеры, музыканты и медийные лица. Даня Милохин, Клава Кока, Елена Крыгина, Юлия Барановская с детьми, Виктория Шелягова, Ксения Собчак, Регина Тодоренко и Влад Топалов с сыном, дочь Тимати Алиса, дочь Ани Лорак Соня, Валерия и Иосиф Пригожин, Марина Юдашкина и еще десятки приглашенных поздравили девочку с юбилеем и преподнесли ей дорогие подарки. В частности, ювелирные украшения и породистого щенка-далматинца.

Ведущим мероприятия стал рэпер Дава. Юная Алла-Виктория чувствовала себя немного неловко в окружении звездных гостей, но появление кумира девочки — блогера Дани Милохина — заставило ее расслабиться и начать веселиться.

Видимо, поэтому Киркоров лично ложкой накладывал Милохину черную икру и не торопился останавливаться. Милохин шутил: «Это гонорар». Впрочем, голодным не ушел никто — столы ломились от яств.

Гвоздем программы стал огромный торт в виде фигуры диснеевской злодейки в окружении далматинцев. Он был выше отца именинницы — а ведь Киркоров очень высокий.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о девушке, чей день рождения проходит совсем не так весело — дочь футболиста Вячеслава Малафеева встретила совершеннолетие в клинике, в которой проходит лечение согласно решению суда.

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