Стали известны дата и место прощания с Ниной Ургант
О смерти звезды «Белорусского вокзала», актрисы Нины Ургант стало известно 3 декабря. Основательница актерской династии умерла в 92 года.
Фото: ТАСС / Белинский Юрий
Стали известны дата и место прощания с народной артисткой России Ниной Ургант. О смерти звезды «Белорусского вокзала», актрисы Нины Ургант стало известно 3 декабря. Основательница актерской династии умерла в 92 года.
Церемония прощания со знаменитой советской актрисой пройдет в Александринском театре 8 декабря. Где звезда кино найдет свое последнее пристанище пока не сообщается.
Нина Ургант родилась в семье офицера в 4 сентября 1929 года в Луге Ленинградской области. Выпускница Ленинградского театрального института имени Островского. Более 30 лет Нина Ургант посвятила Александринскому театру в Петербурге. Также в ее фильмографии более пяти десятков киноработ. Больше всего она известна зрителям по роли в картине «Белорусский вокзал», где она сыграла медсестру Раю.
Последней ролью в кино Нины Ургант стала работа в картине «Азиат» 2008 года. Творческий путь актрисы отмечен множеством наград в сфере театра и кино.
Звезда советского кино скончалась 3 декабря на 93-м году жизни. Как стало известно, в последние годы она почти не выходила из дома и не приглашала гостей. За несколько лет до кончины врачи диагностировали у нее болезнь Паркинсона.
- 4 дек
- «На кровати в последней комнате»: детали ухода из жизни звезды советского кино Нины Ургант
- 4 дек
- Падчерица Урганта выложила обнаженное фото после смерти его бабушки
- 4 дек
- Ургант рассказал о детстве с великой бабушкой: «Ванята, приезжай!»
- 3 дек
- Иван Ургант трогательно простился с бабушкой: «Почему только она меня выбрала?»
- 3 дек
- «Просыпаюсь от дикой боли»: врачи не смогли помочь страдавшей болезнью Паркинсона Нине Ургант
- 3 дек
- Садальский рассказал о бешеном успехе Нины Ургант у зрителей: «Зал просто рыдал»
- 3 дек
- Худрук Александринского театра о смерти Нины Ургант: «Мы потеряли символ времени»
- 3 дек
- Краско о последнем разговоре с Ниной Ургант: «Я сказал: Держись, моя девочка»
- 3 дек
- Розанова рассказала о первой встрече с Ниной Ургант: «Космический человек»
- 3 дек
- Три неудачных брака: Какой была личная жизнь Нины Ургант?
Читайте также
68%
-0.32 83.24
-0.57
Нашли ошибку?