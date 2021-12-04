Стали известны дата и место прощания с Ниной Ургант

Стали известны дата и место прощания с народной артисткой России Ниной Ургант. О смерти звезды «Белорусского вокзала», актрисы Нины Ургант стало известно 3 декабря. Основательница актерской династии умерла в 92 года.

Церемония прощания со знаменитой советской актрисой пройдет в Александринском театре 8 декабря. Где звезда кино найдет свое последнее пристанище пока не сообщается.

Нина Ургант родилась в семье офицера в 4 сентября 1929 года в Луге Ленинградской области. Выпускница Ленинградского театрального института имени Островского. Более 30 лет Нина Ургант посвятила Александринскому театру в Петербурге. Также в ее фильмографии более пяти десятков киноработ. Больше всего она известна зрителям по роли в картине «Белорусский вокзал», где она сыграла медсестру Раю.

Последней ролью в кино Нины Ургант стала работа в картине «Азиат» 2008 года. Творческий путь актрисы отмечен множеством наград в сфере театра и кино.

Звезда советского кино скончалась 3 декабря на 93-м году жизни. Как стало известно, в последние годы она почти не выходила из дома и не приглашала гостей. За несколько лет до кончины врачи диагностировали у нее болезнь Паркинсона.