Друг Аллы Пугачевой объяснил ее бешеную популярность: «Не уникальный голос»

Музыкант Александр Левшин выступал с Аллой Пугачевой в составе когда-то популярной группы «Рецитал». Недавно коллега певицы раскрыл секрет ее бешеной популярности и объяснил, почему не хочет называть ее Примадонной.

По его словам, успех знаменитости объясняется вовсе не исключительными вокальными данными.

«Алла уникальна не потому, что она лучше всех поет. Она заняла нишу редкого жанра — музыкально-драматического эстрадного спектакля. Она делает миниатюры, играет песню, как маленькую сценку. Она не просто красовалась голосом или бедром. Например, у Долиной — нереальный голос, но Алла рассказывала женщинам про женскую долю. В этом — ее сила и магия», — рассказал Левшин в интервью «Собеседнику».

www.globallookpress / Anatoly Lomohov

Он также добавил, что ставшее едва ли не вторым именем певицы слово «Примадонна», которое прочно закрепилось за Пугачевой после исполнения одноименной песни, на самом деле к ней не относится.

«Алла — не Примадонна. Да, она написала одноименную песню, посвященную Людмиле Гурченко. Ведь Алла пела песню, обращаясь исключительно к актрисе», — считает Левшин.

По его словам, Пугачева совершила ошибку, когда прекратила гастрольную деятельность и сосредоточилась на семье, ведь ее судьба и призвание и именно в музыке.

«Мы какое-то время перезванивались, я уговаривал ее продолжить работу. Пугачева должна жить на сцене, а она разыграла историю с семьей, детьми, замком. Думаю, перебирая свои записи и фотографии, ей не хватает собеседника-очевидца», — отметил исполнитель.

В этом году Алла Пугачева и Максим Галкин отмечают десятую годовщину брака. Они поженились в далеком 2011 году. Примерно за год до этого события певица дала большую пресс-конференцию, в которой объявила, что больше не собирается выступать с концертами.

С того времени «женщина, которая поет» много времени уделяет молодому супругу и двум маленьким детям — Лизе и Гарри, которые появились на свет с помощью суррогатной матери.

Однако совсем оставить творчество культовая певица для нескольких поколений россиян не могла и по сей день участвует в музыкальных проектах, в качестве ведущей или приглашенной звезды, также она записала и исполнила несколько новых песен к своему 70-летнему юбилею в 2019 году.

Ранее 5-tv.ru рассказал, что Пугачева пришла в театр к Безрукову, чтобы поддержать неизлечимо больного внука.