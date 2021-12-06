Морозное несчастье: как проявляется аллергия на холод и кто к ней склонен

Длительное пребывание на холоде некоторым людям может грозить очень неприятными последствиями, предупредил аллерголог-иммунолог Владимир Болибок.

В Петербург пришли аномальные холода и связанные с ними заболевания. В их числе так называемая холодовая аллергия. Как она проявляется, чем опасна, и кто ей подвержен, в эксклюзивном комментарии 5-tv.ru рассказал аллерголог-иммунолог Владимир Болибок.

По словам медика, аллергия на холод может проявиться в виде холодовой крапивницы либо в холодовых отеках дыхательных путей. Крапивница обычно возникает на открытых участках тела, чаще всего на лице и кистях рук. У женщин опасности подвержены бедра и голени, часто остающиеся незакрытыми.

Крапивница может возникнуть как во время пребывания человека на холоде, так и после его перемещения в тепло. Проявляется заболевание в покраснении кожи, которое не проходит, как это обычно бывает после перехода с мороза в тепло, а покрывается волдырями.

«Отеки дыхательных путей развиваются, когда человек вдыхает холодный воздух или из теплого влажного помещения выходит резко на улицу. Особенно на морозный сухой воздух. То есть отек образуется на температурном контрасте. Может возникнуть достаточно выраженная заложенность носа, причем не насморк, а именно заложенность, при которой очень сложно дышать. Иногда возникает затруднение дыхания из-за отека гортани или бронхов по типу ларингита», — пояснил Болибок.

В целях профилактики людям, подверженным холодовой аллергии, врач посоветовал по возможности избегать длительного пребывания на холоде и одеваться соответственно погоде. Женщин он призвал в холода надевать рейтузы, джинсы или что-то подобное. На ногах может быть поражена достаточно большая площадь кожи, что чревато очень неприятными последствиями, предупредил аллерголог.

«Что касается отеков носоглотки и гортани, то здесь рекомендация одна: дышать так называемым подоодежным воздухом — то есть либо закутываться шарфом, либо использовать капюшон, зарывающий лицо по глаза», — порекомендовал Болибок.

Он добавил, что холодовая аллергия — достаточно редкое заболевание. Причем подвержены ему, как ни странно, не аллергики, а люди, имеющие проблемы с печенью, поджелудочной железой, почками, кишечником.

Ранее иммунолог-аллерголог Надежда Логина в комментарии 5-tv.ru рассказала, как лечить холодовую аллергию.