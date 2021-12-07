Названа причина смерти сына экс-губернатора Хабаровского края Виктора Ишаева

Сын экс-губернатора Хабаровского края Виктора Ишаева — Дмитрий Ишаев — скончался при странных обстоятельствах в начале декабря. Как удалось выяснить 5-tv.ru, трагедия произошла в результате инфаркта миокарда, спровоцированного ишемической болезнью сердца.

По имеющимся данным, накануне гибели мужчина заселился в отель «Парус», где неоднократно проводил время наедине с алкоголем. Такой способ расслабления был для сына экс-чиновника привычным. В первых числах декабря он также надеялся хорошо провести время, но подвело здоровье.

В гостиничном номере, где лежало бездыханное тело Дмитрия Ишаева, после обыска нашли пустые и полные бутылки из-под алкоголя. Кроме того, в комнате лежали наркотические вещества. Принимал ли их сын экс-губернатора Хабаровского края перед гибелью или нет — пока не ясно.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что покойный сын экс-губернатора Хабаровского края Дмитрий Ишаев запомнился печальной репутацией. У него были проблемы не только с алкоголем, но и с законом.