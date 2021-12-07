Как по ладоням распознать рак на ранней стадии

Неожиданный вывод сделали ученые: определенные изменения кожного покрова рук свидетельствуют о вероятном онкологическом заболевании.

Неожиданный вывод сделали ученые: определенные изменения кожного покрова ладони свидетельствуют о вероятном онкологическом заболевании. О результатах исследований британских медиков сообщает Express.

Рубцы и небольшие бугорки на ладонях могут стать начальными симптомами рака, эти предвестники могут возникнуть на любом этапе развития онкологии. По мнению экспертов, настороженность должен вызывать и появившийся зуд на коже.

Рубцевание кожного покрова рук в 90% случаев исследователи связали с внутренними злокачественными образованиями. Такие внешние изменения возникают еще до постановки врачами онкологического диагноза.

Возникновение рубцов с черной окантовкой указывает на папиллярно-пигментную дистрофию кожи. Пациентам с этим симптомом в 35% случаев ставится диагноз рак желудка, а у 11% - обнаруживают рак легких.

Однако не только темная пигментация сигнализирует о возможном смертельном заболевании, рубцевание ладони и бугорки могут говорить об онкологии в головном мозге или мочеполовой системе.