Подозреваемый в стрельбе в московском МФЦ оказался бывшим военнослужащим, подполковником. Он служил до 2010 года. Об этом сообщил источник 5-tv.ru. В настоящий момент предполагаемый злоумышленник - 45-летний москвич Сергей Глазов - задержан.

По информации 5-tv.ru, возможный злоумышленник зашел в МФЦ с главного входа. На входе дежурный попросил маску надеть, однако посетитель наотрез отказывался, завязался конфликт и мужчина открыл огонь. Люди побежали, кто куда.

Однако жертв избежать не удалось: два человека погибли, трое, включая подростка, пострадали. Обстоятельства ЧП выясняются.