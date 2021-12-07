Подозреваемый в стрельбе в московском МФЦ оказался бывшим военнослужащим
По предварительным данным, мужчина вступил в конфликт из-за маски и открыл огонь.
Фото: Depositphotos / friday
Подозреваемый в стрельбе в московском МФЦ оказался бывшим военнослужащим, подполковником. Он служил до 2010 года. Об этом сообщил источник 5-tv.ru. В настоящий момент предполагаемый злоумышленник - 45-летний москвич Сергей Глазов - задержан.
По информации 5-tv.ru, возможный злоумышленник зашел в МФЦ с главного входа. На входе дежурный попросил маску надеть, однако посетитель наотрез отказывался, завязался конфликт и мужчина открыл огонь. Люди побежали, кто куда.
Однако жертв избежать не удалось: два человека погибли, трое, включая подростка, пострадали. Обстоятельства ЧП выясняются.
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