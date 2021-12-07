Подозреваемый в стрельбе в московском МФЦ оказался бывшим военнослужащим

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Карина Бернтгольц
Эксклюзив 1 053

По предварительным данным, мужчина вступил в конфликт из-за маски и открыл огонь.

Подозреваемый в стрельбе в московском МФЦ оказался бывшим военнослужащим

Фото: Depositphotos / friday

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Подозреваемый в стрельбе в московском МФЦ оказался бывшим военнослужащим, подполковником. Он служил до 2010 года. Об этом сообщил источник 5-tv.ru. В настоящий момент предполагаемый злоумышленник - 45-летний москвич Сергей Глазов - задержан. 

По информации 5-tv.ru, возможный злоумышленник зашел в МФЦ с главного входа. На входе дежурный попросил маску надеть, однако посетитель наотрез отказывался, завязался конфликт и мужчина открыл огонь. Люди побежали, кто куда. 

Однако жертв избежать не удалось: два человека погибли, трое, включая подростка, пострадали. Обстоятельства ЧП выясняются. 

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