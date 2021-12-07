Появилось видео задержания подозреваемого в стрельбе в московском МФЦ
Также на кадрах видно, как раненых грузят в машины скорой помощи.
Фото, видео: 5-tv.ru
В распоряжении 5-tv.ru появилось эксклюзивное видео задержания подозреваемого в стрельбе в московском МФЦ. На кадрах видно, как правоохранители ведут предполагаемого злоумышленника к машине. По версии следствия, огонь на Новокузьминской улице открыл 45-летний бывший военный Сергей Глазов. Предположительно, он вступил в конфликт с сотрудником учреждения из-за защитной маски и решил доказать свою правоту, применив оружие.
Также на видео с места происшествия запечатлено, как медики завозят на носилках пострадавших в машины скорой помощи. По данным 5-tv.ru, трагедия унесла жизни двух человек, еще трое, включая ребенка, пострадали.
СК РФ возбудил уголовное дело по факту произошедшего. Подробности выясняются.
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