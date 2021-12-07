Злой рок или нелепая случайность? Погибший сотрудник МФЦ в Москве вышел заменить коллегу
Погибший сотрудник МФЦ в Москве вышел заменить коллегу
Фото: ТАСС / Белов Роман
Когда мужчина вернулся на пост спустя десять минут, он обнаружил сотрудника мертвым
Жуткие подробности о стрельбе в МФЦ в Москве стали известны 5-tv.ru. Трагедия унесла жизни двух человек, еще четверо пострадали. Однако, как выяснилось, все могло сложиться совершенно иначе, если бы не стечение обстоятельств. Дело тут не только в причине, спровоцировавшей ЧП — конфликт с сотрудником из-за маски, и не в людях, которые именно в эти злополучные минуты оказались в МФЦ.
Оказывается, один из погибших — а именно сотрудник центра — вышел буквально на пять-десять минут заменить своего коллегу, а когда тот вернулся на пост, был потрясен, мужчина был уже мертв. Выходит, в то время как одного судьба уберегла, другого — буквально бросила «в объятия смерти».
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