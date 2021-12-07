Злой рок или нелепая случайность? Погибший сотрудник МФЦ в Москве вышел заменить коллегу

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Карина Бернтгольц
Эксклюзив 1 014

Погибший сотрудник МФЦ в Москве вышел заменить коллегу

Злой рок или нелепая случайность? Погибший сотрудник МФЦ в Москве вышел заменить коллегу

Фото: ТАСС / Белов Роман

Тема:
Стрельба в МФЦ «Рязанский» в Москве

Когда мужчина вернулся на пост спустя десять минут, он обнаружил сотрудника мертвым

Жуткие подробности о стрельбе в МФЦ в Москве стали известны 5-tv.ru. Трагедия унесла жизни двух человек, еще четверо пострадали. Однако, как выяснилось, все могло сложиться совершенно иначе, если бы не стечение обстоятельств. Дело тут не только в причине, спровоцировавшей ЧП — конфликт с сотрудником из-за маски, и не в людях, которые именно в эти злополучные минуты оказались в МФЦ.

Оказывается, один из погибших — а именно сотрудник центра — вышел буквально на пять-десять минут заменить своего коллегу, а когда тот вернулся на пост, был потрясен, мужчина был уже мертв. Выходит, в то время как одного судьба уберегла, другого — буквально бросила «в объятия смерти».

По информации 5-tv.ru, напавший на госучреждение 45-летний житель столицы Сергей Глазов рассказал на допросе о вселенском заговоре, пандемии и конце света. Предварительно, мужчина находится в неадекватном состоянии.

Глазов появился в МФЦ «Рязанский» после обеда на велосипеде с мотором. На входе он сцепился с охранником из-за маски и открыл стрельбу из, предположительно, переделанного под боевой травмата. Жертвами стали два сотрудника госучреждения. Четверо госпитализированы, трое из них находятся в тяжелом состоянии.

Тема:
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