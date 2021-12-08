🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 8 декабря, для всех знаков зодиака

Ежедневный гороскоп на 5-tv.ru: сегодня, 8 декабря, растущая Луна в знаке Водолей обещает гармонию во всех сферах жизни тем, кто готов тщательно просчитывать и взвешивать каждый шаг. Не стоит сегодня принимать скоропалительных решений, необходимо рассчитывать свои силы и быть начеку. День подходит для построения долгосрочных планов, анализа и оценки пройденного пути с расчетом на перспективу. Сконцентрируйтесь на главном, ставьте перед собой выполнимые задачи и уверенно трудитесь над реализацией. Это поможет не только преуспеть в делах, но и навести порядок в мыслях, ваша собранность также поспособствует налаживанию отношений с людьми.

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♈ Овен

В вашей жизни произошли изменения: к некоторым вы стремились, некоторых — совсем не ожидали. Так или иначе, необходимо научиться жить в новой действительности. И едва ли кто-то сможет помочь вам выбрать верную дорогу из многих открывающихся сейчас. Вы непременно справитесь со всеми сложностями, не сомневайтесь, но приготовьтесь принимать решение без помощи наставников и соратников. За вас выбор не сделает никто. Только смелость поможет шагнуть в лучшее будущее, то, о котором вы давно мечтаете.

Космический совет: решение принимать придется самостоятельно, соберитесь и будьте смелее.

♉ Телец

Многим представителям этого знака в последнее время кажется, будто весь мир ополчился против них, и каждый человек из окружения ненадежен или даже опасен. Тому есть причины, безусловно, но есть и доля вашей вины, Тельцы. Вы стали слишком часто обвинять в своих неудачах недоброжелателей или обстоятельства. Вы злитесь, порой не справляетесь с эмоциями, из-за этого теряете энергию и жизненные силы. Совершенствуйтесь, тренируйте выдержку, ваше спокойствие станет главным залогом успеха.

Космический совет: сложная задача на сегодня — сдерживайте свой гнев, что бы ни случилось.

♊ Близнецы

Если вы будете продолжать делать то же самое, что и раньше, получите те же результаты. Это звучит, как констатация очевидного факта, но порой важно сказать это вслух, а то забывается в суете будней. Изменив подход, по-новому взглянув на происходящее, вы найдете выход из тех ситуаций, что уже считали безнадежными. Расширяйте кругозор, учитесь у своих наставников и кумиров, ищите новые пути продвижения к поставленной цели. Тогда сдвинетесь с мертвой точки.

Космический совет: пора изменить подход к решению задач и проблем, старый явно не работает.

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♋ Рак

В отношениях с миром важно проявлять характер. Зачастую обстоятельства складываются так, что вы не в силах повлиять, но нельзя при этом забывать, кто главный в вашей судьбе. Вы, разумеется. Пусть сегодня не сложилось — опускать руки нельзя. Терпение и настойчивость, Раки, терпение и настойчивость спасут вас в любой ситуации. Только вы знаете, что вам нужно от жизни. Продолжайте требовать то, что считаете своим по праву, несмотря на возможные трудности и препятствия. Не сдавайтесь, даже если стена перед вами кажется непреодолимой. Представьте ее не каменной, а стеклянной — и берите в руки молоток.

Космический совет: помните, вы сами решаете, что имеет над вами власть, а что нет.

♌ Лев

Многие представители этого знака окажутся на распутье. Будет трудно выбрать верное направление, перспективное и имеющее шансы на успешный финиш. И в момент сомнений важнее всего проявить твердость и решительность. Нельзя сдаться и довериться неизвестности. Если выберете «будь что будет», разочаруетесь. Вместо этого возьмите лист бумаги, нарисуйте план и действуйте, строго следуя ему.

Космический совет: оказавшись перед выбором, не гадайте, а просчитывайте результат.

♍ Дева

Для каждого человека наступает момент, когда он понимает: можно еще долго продолжать жить по инерции, но если не выйти из зоны комфорта, будни так и останутся серыми и однообразными. Это первый шаг к началу служения своему истинному призванию. Помогите себе решиться на перемены, вспомнив приятное волнение перед желанным и неизведанным, оцените свой опыт, который доказывает: некоторые вещи стоят того, чтобы рискнуть всем. Не стоит бояться, не нужно готовить пути к отступлению, позвольте себе ввязаться в авантюру, встряхнуться, не думайте о последствиях. Поиграйте со своей судьбой без страха и сомнений — это невероятные эмоции, от которых крылья растут за спиной!

Космический совет: добавьте в жизнь легкости, не стоит всегда быть настолько серьезными.

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♎ Весы

Вы можете полагаться на внешние источники условного счастья, такие как одобрение начальства, комплимент от любимого или лайки в социальных сетях. Но вы же знаете, что кайф, который вы получаете из этих источников, недолговечен. Пришло время искать радость жизни в себе. Полюбить себя, как бы банально это ни звучало, необходимо. В первую очередь это позволит принимать свои плюсы и минусы, не скучать в одиночестве, быть уверенным и спокойным. Во вторую — именно это научит по-настоящему любить тех, кто рядом. Не прячьте сердце, наполните его надеждой и теплотой, Вселенная щедро наградит вас за смелость.

Космический совет: вечный источник радости можно найти в собственной душе, если откроете ее миру.

♏ Скорпион

Скорпионам свойственно «дополнять реальность» — наделять людей несуществующими качествами, а событиям придавать излишнюю значимость. Фантазировать приятно, но боль разочарования каждый раз бьет все сильнее. Неужели вы и дальше хотите испытывать себя на прочность. Пора увидеть, кто друг, а кто не стоит вашего доверия, бросить нелюбимую работу или уйти от отношений, которые вас не устраивают. Рвать страшно и тоже болезненно, но только следование своим истинным желаниям и целям сделает вас свободными. Ничто иное.

Космический совет: избавляйтесь от лишнего и лишних без сомнений и сожалений.

♐ Стрелец

Удача на вашей стороне, Стрельцы. Вселенная благоволит вам как никогда. Сейчас вы чувствуете себя уверенно и спокойно, все складывается как нужно. Порой кажется, что это даже подозрительно. Не бойтесь и не пытайтесь нарушить течение. Вы в правильном месте и в правильное время, не спугните фортуну сомнениями. С возникающими препятствиями не боритесь, если не получается обойти — примиритесь с ними и продолжайте движение.

Космический совет: сейчас разумнее будет идти по пути наименьшего сопротивления.

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♑ Козерог

То, что есть у вас — недостижимая мечта для некоторых. Но вам как истинным перфекционистам порой кажется, могло быть и лучше. Напоминайте себе чаще, что идеальной жизни у идеальных людей не бывает, это только фантазии, и в кино показывают именно их. Научитесь радоваться своим успехам и достижениям, благодарить судьбу за людей, что вас любят и всегда приходят на помощь. Это умение откроет вам легкость бытия, свободу, радость, силы на новые свершения. Зарядитесь словом «спасибо»!

Космический совет: цените то, что имеете сегодня, учитесь быть благодарными.

♒ Водолей

Когда с Водолеями не соглашаются, они начинают паниковать и сомневаться. Это не только замедляет ваше развитие, пугливые, но и обрекает на неудачу заранее. Подумайте, почему это происходит? Вы пришли с идеей, в которой были уверены на 200%, но стоило кому-то ее отвергнуть, и вы уже готовы все бросить. Выбирайте другой путь — докажите недоброжелателям и самим себе, что правы. Доведите дело до конца и порадуйтесь результату. В гениев часто не верят, но это не лишает их гениальности, верно?

Космический совет: бейтесь за свою правду, даже если обстоятельства против вас.

♊ Рыбы

Вы на перепутье, Рыбы. Проделана большая работа над всей вашей жизнью — личной, творческой, профессиональной, над отношениями с самим собой. И ваши следующие решения, путь, который вы выберете, станут решающими. Вернитесь к своим целям, избавьтесь от пунктов Большого плана, которые больше не находят отклика в душе, определитесь, каким хотите видеть свое будущее. Принимайте решение с умом, сейчас не время для авантюр. Только взвешенный и обдуманный выбор.

Космический совет: то, что предпримете сейчас, повлияет на всю вашу дальнейшую судьбу.

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