Григорий Лепс напугал поклонников болезненной худобой: «Кощеи нынче в моде?»
Поклонники переживают за здоровье резко похудевшего Григория Лепса
Фото: ТАСС / Фадеичев Сергей
В последнее время исполнитель хита «Рюмка водки на столе» кардинально изменился. Фанаты гадают: неужели певец серьезно болен?
Григорий Лепс кардинально изменился. Исполнитель хита «Рюмка водки на столе» распрощался с лишними килограммами, и от былых щек ничего не осталось. Поклонники звезды забили тревогу: любимец миллионов болен?
На странице в Instagram певца появился новый снимок. На нем музыкант позирует с коллегой по сцене Полиной Гагариной. Звезды вместе несколько сезонов были наставниками музыкального шоу «Голос» и прониклись симпатией друг к другу.
В комментариях удивились тому, как сильно изменился 59-летний музыкант. Серьезные перемены натолкнули юзеров на самые смелые предположения о тяжелой болезни звезды. Сам артист пока никак не комментирует свое преображение.
«Господи, какие тощие оба… Очень люблю творчество обоих исполнителей, но внешний вид не очень здоровый»;
«Григорий, все ли хорошо со здоровьем? Нельзя так худеть!»;
«Кощеи нынче в моде?»;
«Это что за крепыши? Люблю, но это перебор. Вы публичные люди, не пропагандируйте анорексию», — негодовали подписчики.
Как пишет WMJ.ru, в последнее время Григорий Лепс серьезно занялся своим здоровьем. Он проходит пешком многие километры и плавает в бассейне. Доходит до личных рекордов: летом совершил пеший марафон на 50 километров по горам и извилистым тропам Италии.
Ранее 5-tv.ru рассказывал, что хирург объяснила опоясывающие голову Лепса шрамы.
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