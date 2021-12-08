Григорий Лепс напугал поклонников болезненной худобой: «Кощеи нынче в моде?»

В последнее время исполнитель хита «Рюмка водки на столе» кардинально изменился. Фанаты гадают: неужели певец серьезно болен?

Григорий Лепс кардинально изменился. Исполнитель хита «Рюмка водки на столе» распрощался с лишними килограммами, и от былых щек ничего не осталось. Поклонники звезды забили тревогу: любимец миллионов болен?

На странице в Instagram певца появился новый снимок. На нем музыкант позирует с коллегой по сцене Полиной Гагариной. Звезды вместе несколько сезонов были наставниками музыкального шоу «Голос» и прониклись симпатией друг к другу.

В комментариях удивились тому, как сильно изменился 59-летний музыкант. Серьезные перемены натолкнули юзеров на самые смелые предположения о тяжелой болезни звезды. Сам артист пока никак не комментирует свое преображение.

«Господи, какие тощие оба… Очень люблю творчество обоих исполнителей, но внешний вид не очень здоровый»;

«Григорий, все ли хорошо со здоровьем? Нельзя так худеть!»;

«Кощеи нынче в моде?»;

«Это что за крепыши? Люблю, но это перебор. Вы публичные люди, не пропагандируйте анорексию», — негодовали подписчики.

Instagram @gvleps

Как пишет WMJ.ru, в последнее время Григорий Лепс серьезно занялся своим здоровьем. Он проходит пешком многие километры и плавает в бассейне. Доходит до личных рекордов: летом совершил пеший марафон на 50 километров по горам и извилистым тропам Италии.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что хирург объяснила опоясывающие голову Лепса шрамы.