Дочь Бодрова-младшего рассказала, каким запомнила отца: «Это не Данила Багров»

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Алексей Хитров
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Ольга Бодрова поделилась детскими воспоминаниями о погибшем в 2002 году актере и режиссере.

Дочь Бодрова-младшего рассказала, каким запомнила отца: «Это не Данила Багров»

Фото: Кадр из фильма "Брат"

Дочь Сергея Бодрова-младшего, погибшего в 2002 году во время съемок в Кармадонском ущелье в Северной Осетии, пошла по стопам отца и уже успела громко заявить о себе: в сентябре Ольга Бодрова удостоилась приза фестиваля «Кинотавр» за лучшую женскую роль в фильме «Море волнуется раз».

Девушке было всего четыре года, когда не стало ее знаменитого папы, однако у нее сохранились некоторые детские воспоминания о нем. И в них актер совсем не такой, каким его полюбила и запомнила вся страна в культовой дилогии «Брат».

«Помню, как он сидит в деревне в зеленом кресле и пьет чай с лимоном непременно из большой чашки. Помню его улыбку. И просто свет — я запомнила его светлым прежде всего. Для меня папа — это не „В чем сила, брат?“, это не Данила Багров. Это мой папа, и, конечно, я пытаюсь с ним познакомиться как могу. Память зыбка и ненадежна, нельзя полагаться только на нее. Поэтому я могу приблизиться к папе, видя его на экране, — это и есть мое общение», — поделилась молодая актриса в интервью «Кинопоиску».

www.globallookpress.com / Komsomolskaya Pravda

Ранее Бодрова говорила, что спокойно относится к своей громкой фамилии и не чувствует ее давления на свою жизнь и творческую деятельность. При этом девушка признается, что ее уже начали сравнивать с отцом, и это мотивирует ее на то, чтобы соответствовать статусу представительницы знаменитой творческой династии.

«Я знаю, что пока ко мне повышенное внимание только из-за фамилии, и, конечно, хочется не облажаться. Прекрасно, когда люди помнят человека, любят его, любят как художника, как творца, как артиста. Да, и это ведь также и моя история, моя семья, мои корни, за которые я несу ответственность», — говорит Бодрова.

В смерти Сергея Бодрова-младшего сегодня уже никто не сомневается. Однако официально он до сих пор числится пропавшим без вести на съемках фильма «Связной». У него остались вдова Светлана и двое детей: 22-летняя дочь Ольга и 18-летний сын Александр.

Ранее 5-tv.ru рассказал, что сын Сергея Бодрова-младшего Александр выпустил первый музыкальный альбом. Молодой человек родился в августе 2002 года — всего за месяц до гибели отца.

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