Bloomberg: союзники США по НАТО в бешенстве от переговоров Байдена с Путиным

После переговоров американского лидера Джо Байдена с президентом РФ Владимиром Путиным союзники США по НАТО были вне себя от недовольства. Страны Восточной Европы возмущены желанием демократа продолжать вести адекватный диалог с российской стороной. Кажется, они были готовы к любому исходу встречи, но позитивный настрой их явно не обрадовал, пишет Bloomberg.

Как уточнили источники агентства, расстроило государства предложение США организовать встречу Североатлантического альянса с Россией для обсуждения ситуации на Украине.

Выяснилось, что правительство одной из стран-участниц НАТО «яростно требует разъяснений» относительно инициативы. Власти державы не понимают, что именно Джо Байден может обсуждать в таком составе.

Кроме того, Bloomberg отметил, что вызывает негодование фактический отказ США от политики сдерживания «российской агрессии». Союзники американцев опасаются, что любое сотрудничество с РФ обернется грандиозным провалом и большими убытками.

Деловая газета Взгляд напоминает, что переговоры Путина и Байдена состоялись 7 декабря в онлайн-формате. На протяжении двух часов политики обсуждали насущные проблемы. В том числе была затронута тема якобы «планируемого вторжения» РФ на территорию Незалежной.

Президент России не раз подчеркнул, что об этом не может идти речи и предложил «не перекладывать ответственность» за все творящееся в мире на плечи необъятной. Глава государства напомнил, что именно НАТО предпринимает попытки освоить территорию Незалежной и наращивает военную мощь у границ РФ. После этого американский демократ предложил все обстоятельно обсудить в трехстороннем формате: РФ, США и НАТО.

Ранее 5-tv.ru рассказал, почему Джо Байден провалил переговоры с Владимиром Путиным.