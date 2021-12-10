Борис Корчевников согласился взять в жены 74-летнюю Клару Новикову

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Оксана Тарасова
Оксана Тарасова Оксана Тарасова Журналист, копирайтер Инстаграм Вконтакте Фейсбук 1 019

Телеведущий за свои 39 лет ни разу не был женат, все не мог найти ту самую женщину. Но как только получил предложение от юмористки, тут же принял его, не задумываясь.

Борис Корчевников согласился взять в жены 74-летнюю Клару Новикову

Фото: РИА Новости / Валерий Левитин

Женщина может быть старше, полагает 39-летний телеведущий Борис Корчевников, который прямо во время своего шоу согласился жениться на 74-летней юмористке Кларе Новиковой. Что характерно, главным образом завидного жениха покорил стиль гостьи, а именно — ее серебристая шляпка. Отказать такой нарядной даме он оказался не в силах.

Клара Новикова чувствовала себя во время записи передачи раскованно и уверенно. Настолько, что заявила: ее чудесная шляпка прекрасно подойдет для свадебного туалета. Звезда пошла и дальше своего намека, вспомнив, что Корчевников до сих пор не женат. Сколько можно, подумала артистка, бобылем ходить красивому человеку, надо брать его в оборот!

Instagram @b.korchevnikov

«Я себя предлагаю. Боря, есть некоторая мода сегодня, когда женщина может быть старше. У меня есть наряд, в котором можно пойти к венцу. Вы можете получить свое счастье», — пообещала Новикова.

«Я согласен», — ответил телеведущий.

«Он сказал „согласен“, заикаясь на каждой букве», — смеялась над ним Новикова.

Стоит отметить, другая гостья Корчевникова недавно буквально спасала от него свою внучку Полину. Актриса Светлана Немоляева имела неосторожность показать собеседнику фото девушки, после чего посыпались вопросы. Артистка не хотела выдавать тайны личной жизни внучки, но ведущий не унимался, спрашивал даже, когда красавица выходит из дома — вдруг он как раз в это время будет рядом прогуливаться!

Ранее, как сообщал 5-tv.ru, актриса Лидия Вележева публично потребовала от Бориса Корчевникова признания в тайном романе с ней.

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