«Набоковская Лолита»: Пугачева в кожаном мини и чулках поразила Безрукову и Боню

А вот среди поклонников смелый образ Примадонны вызвал горячие споры.

Максим Галкин очень любит показывать свою знаменитую супругу в новых образах. Недавно юморист опубликовал на своей странице в Instagram фото Аллы Пугачевой, на котором она, по мнению поклонников, выглядит настолько юной и соблазнительной, что ее можно сравнить с героиней известного романа Владимира Набокова — Лолитой.

При этом артист вынужден был признать, что жена сопротивлялась фотосессии и ее пришлось уговаривать.

«Не любит Аллочка фотографироваться, а зря! Еле уговорил!» — написал Галкин.

На снимке Примадонна позирует в смелом кожаном платье выше колена с ремнем на талии. На руках у певицы — короткие перчатки, а на ногах — черные колготки с имитацией чулок и грубые лаковые ботинки.

Instagram @maxgalkinru

Смелый наряд певицы сразил наповал ее звездных коллег по шоу-бизнесу. Под публикацией отметились многие знаменитости, среди которых — Алика Смехова, Ирина Безрукова, Слава, Олеся Судзиловская, Виктория Боня и Александр Ревва.

Не мог обойти вниманием певицу и давний друг Пугачевой– модный дизайнер Игорь Гуляев.

«Шикарная красотка!» — оценила фото звезда оперной сцены Хибла Герзмава.

«Роскошная», — констатировал Николай Басков.

«При всем уважении, но это просто Лолита какая-то. Не Милявская, набоковская», — написали поклонники.

К слову, столь экстравагантный наряд, очаровавший знаменитостей, вызвал жаркий спор в комментариях. Многие задались вопросом, насколько уместно певице так одеваться в ее возрасте.

Но в ответ сомневающихся буквально стерли в порошок и не оставили камня на камне от их рассуждений преданные поклонники звезды, которые напомнили, что женщина может быть молода и красива, без оглядки на прожитые годы, если в душе она чувствует себя прекрасной.

Кроме того, никто не смог опровергнуть тот факт, что возможности артистки позволяют ей выглядеть на все сто и глупо ее за это осуждать.

Ранее 5-tv.ru рассказал, что друг Аллы Пугачевой объяснил ее бешеную популярность.