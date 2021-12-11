Кейт Миддлтон и принц Уильям опубликовали рождественскую открытку с детьми

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Надежда Квашенко
Надежда Квашенко Журналист 1 012

Снимок размещен в официальном аккаунте герцогов Кембриджских в Instagram.

Кейт Миддлтон и принц Уильям опубликовали рождественскую открытку с детьми

Фото: www.globallookpress.com / I-Images

Принц Уильям и Кейт Миддлтон нечасто показывают своих наследников публике. Однако в преддверии католического Рождества герцоги Кембриджские порадовали поклонников редким семейным снимком. Новое фото опубликовано в официальном аккаунте четы в Instagram.

«Рады поделиться с вами новой фотографией нашей семьи, которая использована для рождественской открытки этого года», — гласит подпись под снимком.

 
 
 
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Публикация от Duke and Duchess of Cambridge (dukeandduchessofcambridgee)

На фото супруги запечатлены в окружении своих детей: восьмилетнего принца Джорджа, шестилетней принцессы Шарлотты и трехлетнего принца Луи. Кадр был сделан во время визита семьи в Иорданию.

Как отметили поклонники, младшие представители королевской семьи заметно подросли. К примеру, принцесса Шарлотта из очаровательной малышки превратилась в настоящую юную леди — со сдержанными манерами и унаследованной от матери грациозностью. А вот принц Джордж больше напоминает старшего внука королевы Елизаветы II. У него такая же открытая и непосредственная улыбка, как и у принца Уильяма. Что касается маленького Луи, то, по мнению британцев, он очень похож на герцогиню Кэтрин.

К слову, недавно столь обожаемая публикой супруга принца Уильяма неожиданно возмутила общественность очередным выходом в свет. Так, многие британцы критически оценили слишком дорогой наряд Кейт Миддлтон, который она продемонстрировала во время записи рождественской передаче BBC Together at Christmas.

Ранее 5-tv.ru рассказал, из-за чего дети принца Уильяма ссорятся каждый день.

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