Будьте осторожны: кому запрещено есть мед, а кого он может спасти от болезней

О полезных и вредных свойствах этого продукта ходит множество мифов, которые только отчасти являются правдой.

Мед обладает множеством полезных свойств, которые оказывают благоприятное влияние на здоровье. Однако, как выяснилось, некоторым категориям людей все же лучше отказаться от употребления этого продукта, во всяком случае в больших количествах. Сайт WeChat рассказал о мифах, которые ходят вокруг меда и оценил его пользу и вред.

Полезные свойства

Сердечно-сосудистая система. Для «сердечников» мед невероятно полезен, ведь благодаря ему улучшается состав крови, этот продукт нормализует кровообращение. Именно поэтому людям с проблемами сердечно-сосудистой системы рекомендуется употреблять мед на постоянной основе.

Печень. Мед оказывается благотворное влияние на регенерацию клеток и снижает количество жировых отложений в печени.

Иммунитет. Повышает физические силы, снимает усталость и повышает сопротивляемость заболеваниям.

Антисептические свойства. Издревле считалось, что мед — это прекрасный антисептик. Его употребление отражается на зубах, происходит дезинфекция полости рта. С его помощью лечатся незначительнее повреждения кожи. Его можно использоваться при обработке ран и наложении бинтов — так значительно ускоряется заживление.

Сон. Одна чайная ложка меда в день значительно улучшит качество сна у тех людей, что страдают бессонницей. Ее стоит разводить в стакане кипяченой воды и употреблять перед сном.

ЖКТ. Мед нормализует работу ЖКТ и способствует выработке желудочной кислоты.

Также он будет полезен пожилым людям, детям, и тем, кто страдает запорами, гипертонией и бронхиальной астмой.

Мифы о меде

Необработанный мед полезнее обработанного. При обработке мед теряет свою первозданную концентрацию из-за смешивания его с различными микроэлементами. Поэтому необработанный мед действительно полезнее.

Кристаллизация говорит о подделке. Кристаллизация — это естественный процесс. Однако он будет отличаться у различных видов меда. Чем выше концентрация, тем быстрее будет происходить засахаривание. Поэтому это совершенно не говорит о некачественном продукте.

Нельзя хранить в металлических контейнерах. В меде содержатся вещества, которые при длительном контакте с металлом могут оказать негативное влияние на организм человека. Лучше хранить продукт в керамической или стеклянной емкости в сухом и прохладном помещении. Крышку следует крепко закрыть, чтобы не произошло окисление продукта из-за попадания воздуха. По этой же причине противопоказано пробовать мед металлическими ложками.

Кому воздержаться от меда

Согласно исследованиям ученых, мед - это уникальный продукт, который содержит в себе множество необходимых человеку микроэлементов: минеральные соли и витамины, железо, кальций, медь, марганец, калий, фосфор и другие органические кислоты и микроэлементы.

Однако он противопоказан людям с подагрой. Так как мед содержит большую концентрацию фруктозы, то он ускорит процесс расщепления адениловой кислоты и образования пурина, конечным продуктом метаболизма которого является мочевая кислота. А ее изобилие в организме человека, как известно, будет способствовать быстрому метаболизму клеток, из-за чего и развивается подагра.

Также есть мед в больших не рекомендуется людям с повышенным уровня сахара.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что категорически нельзя есть на завтрак детям и взрослым.