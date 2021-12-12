Сотрудник РАН назвал первые признаки развивающейся деменции

На Земле немало людей, страшащихся старения. Причем, не всегда из-за боязни потерять прекрасную внешность. Дело в том, что не каждый готов принять себя больным. А еще хуже — потерявшим рассудок. К счастью, даже последнюю «побочку» старости можно излечить. Главное — начать делать это вовремя, пока мозг не отказался окончательно обрабатывать информацию.

О том, какие симптомы указывают на раннюю деменцию и как не дать ей развиться, рассказал кандидат биологических наук, старший научный сотрудник Института высшей нервной деятельности РАН Семен Голошейкин.

На страже здоровья

Чтобы быстро и просто вычислить первые признаки опасной болезни старости, важно понимать, что это такое. Голошейкин отметил: деменция возникает при угасании мозговой активности, в результате чего человек перестает запоминать данные, ориентироваться в пространстве и времени и даже мыслить.

«Признаком будущей деменции может быть забывчивость. Кроме наиболее заметного расстройства памяти наблюдается целый ряд умеренных когнитивных нарушений, таких как неспособность к концентрации, планированию, снижение уровня абстрактного мышления», — цитирует эксперта радио Sputnik.

Семен Голошейкин с грустью констатировал: никаких конкретных методик лечения данного заболевания сейчас пока нет. Однако можно предотвратить беду, занимаясь лишь несколько часов в неделю изучением иностранных языков и общением с людьми.

«Всемирная организация здравоохранения рекомендует поддержание умеренного уровня физической нагрузки, регулярную тренировку когнитивных навыков с помощью игр и хобби, требующих интенсивного вовлечения памяти и логики мышления», — заключил эксперт.

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