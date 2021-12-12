Сотрудник РАН назвал первые признаки развивающейся деменции

|
Виктория Андреева
Виктория Андреева Виктория Андреева Журналист 1 048

Кандидат биологических наук Семен Голошейкин признался: вылечить болезнь нельзя. Однако ее можно избежать, если уделять себе-любимому несколько часов в день.

Сотрудник РАН назвал первые признаки развивающейся деменции

Фото: Depositphotos / Deklofenak; 5-tv.ru

На Земле немало людей, страшащихся старения. Причем, не всегда из-за боязни потерять прекрасную внешность. Дело в том, что не каждый готов принять себя больным. А еще хуже — потерявшим рассудок. К счастью, даже последнюю «побочку» старости можно излечить. Главное — начать делать это вовремя, пока мозг не отказался окончательно обрабатывать информацию.

О том, какие симптомы указывают на раннюю деменцию и как не дать ей развиться, рассказал кандидат биологических наук, старший научный сотрудник Института высшей нервной деятельности РАН Семен Голошейкин.

На страже здоровья

Чтобы быстро и просто вычислить первые признаки опасной болезни старости, важно понимать, что это такое. Голошейкин отметил: деменция возникает при угасании мозговой активности, в результате чего человек перестает запоминать данные, ориентироваться в пространстве и времени и даже мыслить.

«Признаком будущей деменции может быть забывчивость. Кроме наиболее заметного расстройства памяти наблюдается целый ряд умеренных когнитивных нарушений, таких как неспособность к концентрации, планированию, снижение уровня абстрактного мышления», — цитирует эксперта радио Sputnik.

Семен Голошейкин с грустью констатировал: никаких конкретных методик лечения данного заболевания сейчас пока нет. Однако можно предотвратить беду, занимаясь лишь несколько часов в неделю изучением иностранных языков и общением с людьми.

«Всемирная организация здравоохранения рекомендует поддержание умеренного уровня физической нагрузки, регулярную тренировку когнитивных навыков с помощью игр и хобби, требующих интенсивного вовлечения памяти и логики мышления», — заключил эксперт.

Ранее 5-tv.ru рассказал, как алкоголь спас человечество от вымирания.

-5° Атмосферное давление 767 мм рт. ст.
Относительная влажность 86%
73.61
0.01 83.12
-0.22
Время привести мысли и дела в порядок: Астропрогноз на неделю с 13 по 19 ...

Последние новости

18:55
Время привести мысли и дела в порядок: Астропрогноз на неделю с 13 по 19 декабря
18:33
Вплоть до остановки сердца: Почему пить много воды опасно для жизни
18:24
«Переживала из-за прыщика»: облитая кислотой девушка мечтала об идеальном лице
18:20
Тяжело больной Зайцев вышел в свет и оценил свое состояние: «Болезнь прогрессирует»
18:02
Золотой «дворец» и лепнина: как нажившийся на детях депутат создал для себя «ростовский Версаль»
17:40
Это блюдо будете готовить каждый день: Рецепт куриного соте от шеф-повара Емельяненко

Сейчас читают

Время перемен: Как изменится жизнь всех знаков зодиака до конца лета 2022 года?
Какие пять знаков зодиака в ближайшие пять лет будут купаться в счастье?
Как уровень сахара в крови можно будет определить по капле пота и слюне
Полицейским разрешили вскрывать автомобили и входить в дома

Новости Lentainform

Загрузка...

Новости СМИ2

Интересные материалы

С QR-кодом по жизни: где получить и как регулируется законодательно
Минпросвещения РФ обновит правила русского языка
Астропрогноз: Какие опасности перевернут жизнь в ноябре 2021
Как по дате рождения узнать кто ты из египетского гороскопа