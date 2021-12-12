Это блюдо будете готовить каждый день: Рецепт куриного соте от шеф-повара Емельяненко
Кулинарный блогер Василий Емельяненко знает, как из обычных продуктов приготовить блюдо, которое придется по душе и домашним, и внезапно пришедшим на обед гостям.
Фото, видео: YouTube / Шеф-повар Василий Емельяненко
Шеф-повар и кулинарный блогер Василий Емельяненко знает толк в несложных, но при этом безумно вкусных блюдах. Для всех тех, кто также хочет питаться, пальчики облизывая, но не бегать сначала по магазинам в поисках необычного продукта, а после стоять у плиты по несколько часов, Емельяненко поделился рецептом нежного куриного соте.
Ингредиенты:
- Куриные окорочка
- Лавровый лист
- Растительное масло
- Сливочное масло
- Соль
- Тархун
- Копченая паприка
- Мука
- Сливки
Способ приготовления:
Для начала мясо куриных окорочков необходимо отделить от кости. Далее кости сложить в кастрюлю, залить водой, добавить лавровый лист, немного соли и поставить вариться.
Другую кастрюлю с растительным маслом и небольшим куском сливочного нужно разогреть. Параллельно филе окорочка нарезать на куски и отправить в кастрюлю. По вкусу добавить перец, соль, копченую паприку и муку. Следом влить сливки. Если копченая курица слишком сильно загустеет, Емельяненко советует разбавить ее пару половниками бульона от костей. И продолжить тушить курицу на самом медленном огне до готовности. Выключить конфорку и убрать кастрюлю.
Листья тархуна отделить от стебля, мелко нарезать и добавить в кастрюлю с курицей. По желанию, куриное соте можно подать с хлебом, макая его в сливочный бульон.
Приятного аппетита!
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