Это блюдо будете готовить каждый день: Рецепт куриного соте от шеф-повара Емельяненко

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Мадлена Гришина
Мадлена Гришина Райтер редакции сайта Пятого канала 1 005

Кулинарный блогер Василий Емельяненко знает, как из обычных продуктов приготовить блюдо, которое придется по душе и домашним, и внезапно пришедшим на обед гостям.

Фото, видео: YouTube / Шеф-повар Василий Емельяненко

Шеф-повар и кулинарный блогер Василий Емельяненко знает толк в несложных, но при этом безумно вкусных блюдах. Для всех тех, кто также хочет питаться, пальчики облизывая, но не бегать сначала по магазинам в поисках необычного продукта, а после стоять у плиты по несколько часов, Емельяненко поделился рецептом нежного куриного соте.

Ингредиенты:

  • Куриные окорочка
  • Лавровый лист
  • Растительное масло
  • Сливочное масло
  • Соль
  • Тархун
  • Копченая паприка
  • Мука
  • Сливки

Способ приготовления:

Для начала мясо куриных окорочков необходимо отделить от кости. Далее кости сложить в кастрюлю, залить водой, добавить лавровый лист, немного соли и поставить вариться.

Другую кастрюлю с растительным маслом и небольшим куском сливочного нужно разогреть. Параллельно филе окорочка нарезать на куски и отправить в кастрюлю. По вкусу добавить перец, соль, копченую паприку и муку. Следом влить сливки. Если копченая курица слишком сильно загустеет, Емельяненко советует разбавить ее пару половниками бульона от костей. И продолжить тушить курицу на самом медленном огне до готовности. Выключить конфорку и убрать кастрюлю.

Листья тархуна отделить от стебля, мелко нарезать и добавить в кастрюлю с курицей. По желанию, куриное соте можно подать с хлебом, макая его в сливочный бульон.

Приятного аппетита!

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